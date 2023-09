Cornejo estalló al tratarse el pliego de la jueza Figueroa: “¿Por qué ustedes apoyan a Cristina ¿No les da cosita?”

Se realizó en el Senado una sesión especial para tratar los pliegos de jueces y el proyecto de quita del Impuesto a las Ganancias, además de cambios en la Ley de Alquileres, que deberá volver a Diputados. Y al comenzar el debate del primero de los puntos, el Senador mendocino por Juntos por el Cambo, Alfredo Cornejo, gobernador electo que asume en diciembre, explotó preguntando a los presentes: “¿por qué ustedes apoyan a Cristina. ¿No les da cosita?”.

Cornejo apunto directamente a Cristina Fernández de Kirchner a quien acusó de “no dar la cara”, debido a que no se encontraba presidiendo dicha sesión.

Pese a la disconformidad de la oposición, el pliego finalmente fue aprobado luego de que la votación terminara 35 a 35 y la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, desempatara.

Qué dijo Cornejo e su discurso

La sesión de la Cámara Alta comenzó, tras cinco meses sin sesionar, el temario con el tratamiento de 33 pliegos de jueces, entre ellos el de Figueroa quien la Corte Suprema de Justicia declaró jubilada y Cristina Kirchner desafió dicho fallo, con un pliego en que incluye a la magistrada para que continúe en su cargo un año más.

Ante esto, Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo por considerar que la jueza mantiene una cercanía con el kirchnerismo.

“Me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner debería poner la cara y estar aquí porque ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa de someter a este cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta y a una pelea inútil. Cristina, tenés que estar aquí dando la cara porque esto es una tozudez tuya. Cristina. dejá de someter a los argentinos a tus problemas”, dijo el flamante gobernador de Mendoza.

Cornejo continuó: “Tiene que responder esa pregunta. ¿Por qué somete a las instituciones y a esta en particular a esta discusión absurda? Los argumentos que se escuchan para rebatir esto dan la idea de que no tienen ninguna intención de que nos entendamos. El fallo (Leopoldo) Schiffrin fue categórico, lo explicó perfectamente y la jueza Ana María Figueroa nunca lo cuestionó. El fallo dijo que con 75 años, si no tiene aprobación, a su casa y jubilada. No lo dijo la Corte, lo dijo el fallo de un juez interpretando estos casos perfectamente e interpretando la cláusula constitucional y las facultades del Senado”.

Luego, con furia Cornejo reiteró: “El fallo dijo 75, no hasta que cumpla 76. Dejen de argumentar cosas que no tienen sentido. No sirve la deliberación pública. O no estudian o tienen mala fe. Como con (Santiago) Maldonado. Siguen diciendo que lo desapareció la Gendarmería o que lo mató ¡53 peritos dijeron que se ahogó! Lo dijeron la Corte, la Justicia, investigadores... Así es el Estado de derecho. Háganse cargo de respetar las normas de convivencia. En la deliberación pública hay que tener buena fe. Si no te convencen los argumentos, perfecto. Pero no hay que falsearlos. Si no los compartís, se discuten. Pero no se miente”.

Figueroa es una de las juezas que, junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debía resolver si se reabrían o no las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán, las cuales finalmente fueron reabiertas semanas después de la decisión de la Corte sobre la magistrada.

Después se dirigió a los demás senadores y les preguntó: “¿Por qué ustedes apoyan a Cristina ¿No les da cosita?,¿Por que ustedes apoyan a Cristina en esta salvajada? ¿No les hace ruido en la cabeza estar dando una pelea por una mujer que tiene 75 años y que debería estar jubilada? ¿Por que lo están haciendo? Y más aún cuando están perdiendo las elecciones en todas las provincias con porcentajes muy bajos. Así todo, ni siquiera los hace reflexionar”.

Qué argumentó Fernández Sagasti, mendocina del oficialismo

Anabel Fernández Sagasti habló antes que el senador y recordó que “el Senado siguió el trámite reglamentario, se la llamó (a la jueza) a audiencia pública, y no existió ni una sola oposición a su postulación ni a sus antecedentes”.

Además resaltó los antecedentes de los camaristas Silvia Mora y Luis Imas, cuyos pliegos se aprobaron en 2021 después de que cumplieran los 75 años.