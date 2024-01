Reforma electoral: Atauche destacó los avances hacia la Boleta Única de Papel

Miradas antagónicas tuvieron el senador oficialista Ezequiel Atauche y su colega kirchnerista Carolina Moisés, ambos representantes de Jujuy, en torno al proyecto de ley que modifica el modo de votación en elecciones al incorporar una Boleta Única de Papel (BUP).

Esto es porque mientras el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) celebró el alumbramiento de un dictamen e incluso no descartó “posibles modificaciones” cuando el debate llegue al recinto, la legisladora sampedreña sostuvo que “la Boleta Única de Papel no tiene ninguna necesidad ni urgencia para tratarse ahora” porque no tiene “nada que ver con los problemas que tiene la gente y la realidad que está viviendo nuestro país en este momento”.

En declaraciones periodísticas, Atauche resaltó “la importancia de avanzar con la modificación de este instrumento de votación para las elecciones a nivel nacional” al considerar que “la Boleta Única ha sido un tema sensible, casi tabú, en la Cámara alta” durante mucho tiempo.

El senador por Jujuy Ezequiel Atauche (LLA) destacó el avance hacia la implementación de Boleta Única de Papel. Foto: Vía Jujuy

“Ha sido esquivado durante mucho tiempo evitando incluso el debate en comisiones”, dijo tras la aprobación este miércoles en un plenario de comisiones de dos dictámenes -uno de mayoría y otro de minoría- sobre la reforma del modo de votación.

Atauche confió en que “con el consenso que hay con el tema, ya que todos los bloques coinciden en la necesidad de adoptar la boleta única, esto se traduzca en votos al momento de llegar al recinto”.

“Hemos dado un paso importantísimo sobre una cuestión que parecía vedada. Es el momento de avanzar y podremos discutir luego posibles modificaciones. Estamos, como siempre, dispuestos a escuchar. Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad de mejorar y hacer más simple el mecanismo de votación”, añadió.

EL COMPLEJO ESCENARIO DE UN VIRTUAL EMPATE

El proyecto de Ley de Boleta Única de Papel que llegó al Senado en revisión de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y será puesto a consideración en el recinto junto con una iniciativa presentada por un partido provincial que recibió el apoyo del Frente de Todos.

Sin embargo, si la iniciativa fuera puesta a consideración del pleno, de acuerdo con la cantidad de firmas obtenidas este miércoles, se presupone un virtual empate que, en este caso, no podrá ser salvado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tal como lo establece el artículo 57 de la Constitución Nacional porque, por ser una ley que modifica el Código Electoral, necesita de la mitad más uno de los votos del total de la Cámara, es decir 37.

Si la votación del proyecto terminara 36 a 36, de acuerdo con las normas debería ser desechado.

El proyecto que llegó de Diputados establece que el sistema de Boleta Única de Papel se aplicará para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, pero en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.

Además, se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boletas y urna separadas, tal como se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las últimas elecciones con las Boleta Única para elegir jefe de Gobierno.

LA OPINIÓN DE LA SENADORA MOISÉS

En un principio en la jornada del miércoles había también un tercer proyecto en consideración, presentado por la senador kirchnerista Carolina Moisés, que iba a ser apoyado por el Frente de Todos.

"La Boleta Única de papel no tiene ninguna necesidad ni urgencia para tratarse ahora", dijo la senadora Carolina Moisés, a la vez de exhibir un modelo de lo que sería la nueva boleta electoral. Foto: Facebook

Sin embargo, cuando el bloque mayoritario observó que se abría una grieta en la alianza entre La Libertad Avanza y los partidos provinciales, optó por bajar de la discusión el expediente de Moisés y alinearse con el de la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, que entonces cosechó las firmas de los legisladores del Frente de Todos y del Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

“Creemos que la Ley de Boleta Única, como pretenden aprobarla, es inaplicable, que necesita modificaciones, ya que cuando vamos a lo operativo, a lo realizable tenemos una boleta enorme solo de cargos nacionales”, objetó Moisés.