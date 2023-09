Segunda gobernación para Alfredo Cornejo con Hebe Casado como la segunda vicegobernadora mujer en la historia de Mendoza

Alfredo Cornejo logró obtener su segundo periodo como gobernador de Mendoza, con victoria en las elecciones generales de la provincia, en donde ganó con un 39,50% de la totalidad de las mesas escrutadas. Y lo hará junto a Hebe Casado, la segunda mujer en ser vicegobernadora después de Laura Montero, quien -justamente- acompañó al senador nacional en aquella primera gestión.

Cambia Mendoza se sostiene por un tercer periodo como fuerza hegemónica en Mendoza, algo que el radicalismo nunca antes había logrado y sí el peronismo, pasando con José Octavio Bordón (1987-1991) Rodolfo Gabrielli (1991-1995) y Arturo Lafalla (1995-1999).

Búnker Cambia Mendoza El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo, Alfredo Cornejo es el gobernador electo y Hebe Casado la vicegobernadora, le sacaron mas 10 puntos a Omar De March.i Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Por lo que desde diciembre, cuando asuma este binomio Cornejo- Casado sucediendo a Rodolfo Suárez y a Mario Abed, comenzará una nueva era pero no tan distinta a la actual, ya que Cambia Mendoza consiguió no solo mayoría en el recinto de legisladores sino que también se impuso con amplia ventaja en los 11 departamentos que tuvo elecciones de intendentes y concejales.

Hebe Casado, la segunda Vice mujer de Mendoza después de Laura Montero

Alfredo Cornejo se vuelve a sentar en el sillón de San Martín, luego de que lo hiciera por primera vez en 2015-2019 junto a Laura Montero, su compañera de fórmula con la que logró el mayor porcentaje de esos últimos 20 años.

Con Montero, Cornejo quiso romper con la idea de que un mandatario debía ser varón y le dio un papel fundamental a la mujer, nunca antes imaginado en cuanto a toma de decisiones. Por lo que muchos de aquellos votos fue por la “visión de género” del gobernador con Laura Montero, que representó un verdadero cambio en la provincia, de renovación de ideas y pensamientos.

Sin embargo, el periodo Cornejo-Montero no finalizó de la mejor manera. La autonomía en las decisiones fueron relativas, el vínculo se desgastó y la mujer debió ceder para respetar el rol que le habían confiado los mendocinos y prevalecer la institucionalidad de la provincia.

Pero la relación “fue muy difícil por momentos, porque Alfredo es una persona que ve el poder de una manera y un poco pide que recibamos sus instrucciones. Me parece que es humillante que se nos pida que respondamos a veces con criterio de organicidad partidaria cuando estamos conquistando derechos”, confió la ex vicegobernadora, en una entrevista para Los Andes en noviembre de 2019.

Y luego agregó: “Me lo pidió varias veces, como cuando salieron cuestiones de disputas como el armado de listas. Discusiones en las que en definitiva yo cedí prácticamente porque me parecía que dañaban la institucionalidad de la provincia. De todas maneras nos llevamos bien. Hemos hecho un buen gobierno. Nos apoyamos cuando lo tuvimos que hacer y tuvimos nuestras diferencias y las defendimos con vehemencia. Creo que le hizo muy bien a la institucionalidad de la provincia”.

En cuanto a su lucha de género, Montero comentó una situación que evidentemente no cambió. En aquella entrevista, Montero había enfatizado sobre la importancia de “tener mujeres en puestos clave de decisión. Fue muy importante sacar la ley de paridad, y hay que avanzar. Si ves la designación con la cámara que viene y el gabinete que viene (NdR: por el gobierno de Rodolfo Suárez y Mario Abed, que la sucedieron) hemos hecho un retroceso. Es un fenómeno mundial y es imprescindible que las mujeres lleguen a puestos de decisión. Porque la visión entre hombre y mujer no es la misma”.

Y cerró la idea: “No se trata de un debate de poder, no es un debate ideologizado porque está de moda en el momento, ni porque soy la primera mujer vicegobernadora: es una realidad social y cultural de transformación imprescindible, y lo tienen que asumir”.

Las razones de por qué Cornejo eligió a Casado

Laura Montero es una ingeniera sanrafaelina que se ganó el respeto de Cornejo, quien para esta reelección volvió a elegir a una mujer para que lo acompañe: Hebe Casado, también sanrafaelina y profesional (médica inmunóloga).

Según Alfredo Cornejo, eligió a Hebe Casado no solo por la representatividad que tiene el contar con una mujer en ese cargo, sino porque es del Sur provincial, y le dio importancia al rol que ella cumple en su departamento como médica.

Además, “tiene el apoyo de los líderes nacionales del PRO, tanto de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Representa al PRO, nuevo principal aliado”, confió Cornejo candidato a Nihuil.

Patricia Bullrich precandidata a Presidenta de la nación vistó la provincia de Mendoza y estuvo en un acto en el parque Benegas de Godoy Cruz Hebe Casado junto a Patricia Bullrich llegando al escenario, detrás Alfredo Cornejo Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

Otro punto que priorizó Cornejo fue que Casado “viene del sector privado, no vive del Estado, no está en un cargo del Estado, hace dos años dejó su banca y no se recicló”.

Más allá de haber cuestionado la gestión sanitaria de Rodolfo Suarez, Cornejo valoró a Hebe Casado por ser “una médica inmunóloga que acertó en la corriente de cómo tratar la pandemia, un tema que movilizó sensiblemente a mucha gente”.

También “tiene compromiso político sin ser un integrante de la rosca tradicional de los partidos. Es lo disruptivo, ante la falta de convecciones que hay en la política. Casado es liberal antes de que sea una moda, eso habla de sus convicciones, incluso desde antes de ingresar a la política. Es coherente, y Mendoza debe pagar coherencia”, completó.

La estrategia de Cornejo se repite, busca liderazgo y carácter en la mujer que lo acompañe. Casado cumple con esos requisitos, habrá que ver en el momento de imposición de ideas. Allí es donde las relaciones se quiebran o fortalecen. Pero como se dice, en el disenso hay consenso. Ojalá que así sea.