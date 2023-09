Alfredo Cornejo, se puso el traje de ganador y junto a Patricia Bullrichi, festejó volver a gobernar Mendoza

“Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos”, así comenzó Alfredo Cornejo su discurso como flamante gobernador electo de Mendoza. Acompañado por Patricia Bullrich y demás referentes de Juntos por el Cambio, el radical remarcó su compromiso con la provincia al convertirse en el primer Gobernador reelecto desde la vuelta de la democracia.

Junto a Hebe Casado, Cornejo sostuvo: “Queremos representar al mendocino que quiere progresar y que requiere de una buena administración, pero también somos conscientes de que necesitamos un cambio económico en la Argentina, un cambio de orientación”.

“Mendoza no tiene commodities o no los tiene en cantidad. No tiene las ventajas de la pampa húmeda o de otros lugares, todo se ha hecho con esfuerzo aquí. Pero cuando la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, Mendoza crece más que el país”, sostuvo y remarcó que ese es el país que se necesita.

Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo y Hebe Casado hablan tras el triunfo. Foto: Ignacio Blanco. Foto: Ignacio Blanco

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre las elecciones presidenciales

Al mismo tiempo, Cornejo se metió en la campaña presidencial: “Por eso ahora elegido el gobierno provincial, queremos pedirles a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina para que no estemos con vaivenes, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo. Por eso desde Mendoza estamos pidiéndoles el voto para Patricia Bullrich y Luis Petri”.

“Creemos que Argentina tiene que cambiar, pero sostenido en el tiempo, que tenga apoyo legislativo, de gobernadores”, siguió con su discurso luego de que la fórmula presidencial de JxC subiera al escenario. Al mismo tiempo, remarcó que este partido puede tener 10 gobernadores electos (resta definir las provincias de Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA).

Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Hebe Casado en el búnker de Cambia Mendoza. Foto: Ignacio Blanco. Foto: Ignacio Blanco

En esta línea destacó: “Acá hay un equipo para gobernar Argentina. Hay un equipo que puede sacar adelante al país. No solo con bronca vamos a sacar adelante al país, lo vamos a sacar con ideas, proyectos, con un sólido poder político. Diez gobernadores apoyando, pueden sacar el país adelante”.

Luego de confirmar que se sumará a la recorrida de Bullrich, Cornejo disparó: “Necesitamos a Patricia Bullrich, presidenta del país”. E invitó al escenario a los candidatos por las intendencias: “Hay una sólida estructura institucional en Mendoza, pocas provincias lo tienen. Y aquí en Mendoza este proyecto se ha renovado con intendentes de Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Capital. Hemos tenido triunfos importantes en el interior”.

Luego cerró remarcando que quedan “meses de Gobierno, pocos, pero meses, y que vamos a trabajar puesto equipo de gobierno con un tiempo prudente y un programa adecuado a los tiempos que vienen: con austeridad, con orden administrativo, pero con un claro proyecto de crecimiento económico. Mendoza necesita un cambio de orientación económica, y pedimos el apoyo para Patricia”.