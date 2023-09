Elecciones generales en Mendoza: los candidatos a Gobernador y Vice comenzaron a votar

Este domingo 1.488.736 mendocinos votan a su nuevo Gobernador y Vice, legisladores, y autoridades comunales en las 11 departamentos que no desdoblaron. Estas elecciones tendrá lugar en 4350 mesas de más de 650 escuelas.

Entre los mendocinos votantes estarán los mismísimos candidatos a ocupar dichos cargos. Los primeros en votar fueron Mario Vadillo (Partido Verde) y Daniel Orozco.

Vadillo vs. Orozco, los madrugadores

El primero en salir bajo la lluvia fue el candidato a vicegobernador por La Unidad Mendocina, Daniel Orozco. Lo hizo en la Escuela 1-421 “República Oriental del Uruguay”, poco después de las 9.

Al salir y dialogar con la prensa, el actual intendente de Las Heras dijo: “Es un día importante, un día hermoso, para nosotros es el mejor día. Tenemos que mirar hacía adelante, tenemos que mirar las propuestas y punto. Estamos muy tranquilos y felices”, dijo el candidato de la Unión Mendocina, al consultarle sobre la acusación por repartir bolsones de comida en Las Heras, durante los días previos a las elecciones.

Y por último aseguró: “El que nos conoce sabe quiénes somos y punto. Estamos muy felices porque es un día muy especial, donde la ciudadanía se puede expresar y eso es lo más importante”.

El otro madrugador fue el candidato a Gobernador por el Partido Verde, Mario Vadillo. Quien llegó a ejercer su derecho al voto a las 9.30. Lo hizo en la Escuela Marchionatto, de Luján, quien se refirió a los bolsones de comida en la previa electoral en el departamento de Las Heras: “Repudiamos absolutamente las prácticas amañadas y corruptas que se vieron ayer con la municipalidad repartiendo bolsones de comidas para conseguir votos, situación que mi candidato a vicegobernador, Emanuel Fugazzotto, filmó y denunció ante la Justicia Penal”.

Luego invitó a los mendocinos a votar: “Este es el día en que somos dueños plenos de nuestra decisión, el día en que podemos elegir, expresar nuestro acuerdo o nuestro enojo y hacer valer nuestra democracia y nuestros derechos”, afirmó.

Asimismo recordó que “le pedimos a la gente que se tome unos segundos para votar con la Boleta Única Papel, que preste atención para no cometer ningún error y que su voto valga y no termine siendo anulado. Acá no hay apuro, los votantes pueden y deben tomarse el tiempo necesario para votar”.

Su compañero de fórmula, Emanuel Fugazzotto también votó casi al mismo tiempo, pero en la Escuela Cristo de la Frontera, ubicada en el departamento de Las Heras.

Omar Parisi votó en Luján de Cuyo

Parisi pidió a los mendocinos votar sin prejuicios

Pasadas las 10, Omar Parisi votó en el instituto San Pablo de Luján de Cuyo. El candidato a gobernador de Mendoza por Frente Elegí confió luego de sufragar que “los mendocinos voten si prejuicios, que voten proyectos”.

Con respecto a las denuncias sobre irregularidades, principalmente a lo que refirió Vadillo, el candidato del peronismo expresó que “no hay boca de urna, no hay encuestadores, no hacemos trampas, no hacemos cosas que hacen otros”, dijo.

“No hay nada, pero tienen que responder quien no se hace cargo”, dijo.

El resto de los candidatos votarán después de las 10 de la mañana.

Omar De Marchi, también lujanino pero que rivaliza para el mismo cargo con Parisi, alzando bandera de La Unión Mendocina concurrirá a sufragar a las 12:15 y será el último de los tres candidatos más competitivos en hacerlo. Votará en la Escuela 1-023 Teresa O´ Connor.

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), por su parte, tiene previsto votar a las 10:30 en la Escuela Julio Lemos, emplazada en el departamento de Godoy Cruz, donde fue intendente antes de dar su salto a la gobernación en 2015.

Finalmente, Lautaro Jiménez (FIT), quien suele votar en la escuela Mario Casale de Las Heras, se espera que efectúe su derecho y deber a media mañana.