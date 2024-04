Abrupto aumento en las dietas de Senadores: cómo votaron los representantes cordobeses

Los senadores de la Nación aprobaron un aumento en sus dietas y cobrarán más de 6 millones de pesos brutos. La decisión se aprobó en la Cámara alta del Congreso, donde ejercen sus tareas tres cordobeses: Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo.

Juan Carlos Romero, del bloque Cambio Federal, pidió incorporar el proyecto durante la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel sometió la iniciativa a votación, a mano alzada y sin debate. El resultado fue afirmativo.

Algunos legisladores consideraron que la suba era “irracional” y no acompañaron. Si bien aún no está la planilla de votación en la página del Senado, trascendió que fueron 49 votos a favor, 18 en contra y tres ausencias.

CÓMO HABRÍAN VOTADO LOS SENADORES DE CÓRDOBA

Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, de la bancada del PRO, aseguraron haber votaron en contra. En tanto, Alejandra Vigo, de Hacemos Córdoba, optó por retirarse al momento de la votación. La esposa de Juan Schiaretti sólo votó la designación de embajadores y tratados internacionales y luego, salió del recinto.

“Es bochornosa la decisión que tomó el Senado. Es indigno el aumento de las dietas y se lo advertí a mis pares. Hay que tener más empatía con la gente que representamos y que la está pasando, verdaderamente muy mal”, criticó Juez.

El Senador aseguró haber votado en contra del aumento en las dietas. (Christian Luna / La Voz)

En la misma línea, Álvarez Rivero señaló: “Qué verguenza me da. En una Argentina quebrada, en una Argentina con la mayoría de chicos con hambre, donde los chicos no aprenden a leer en tiempo y forma, donde dejan la escuela y su destino es el trabajo informal. Donde las Pymes no tienen crédito, y no pueden dar trabajo aunque quieran”.

Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero

Por el lado de Vigo, desde el entorno de la senadora aclararon que tenía “un compromiso” y que tenía planificado retirarse, luego de votar las cuestiones diplomáticas

Senado de la nación.

CUÁL FUE EL ACUERDO SALARIAL DE SENADORES

El 11 de marzo pasado, bajo presión de Milei, Villarruel y Menem habían dispuesto “desenganchar” las dietas legislativas de los aumentos que perciben los empleados legislativos vía paritarias, luego de la polémica desatada con la última suba.

Esa resolución generó malestar entre los legisladores, sin distinción partidaria, y brotaron proyectos para ajustar las dietas según diferentes parámetros. El que prosperó este jueves está atado a los módulos, que son la unidad de medida utilizada para los sueldos de los empleados legislativos. En la práctica, funcionará como un nuevo “enganche”.

A partir de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. La dieta será equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo.

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre las autoridades del Congreso y los tres gremios legislativos (Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN) subió el valor del módulo un 8% a partir del 1° de marzo, con lo que quedó en $1.802.

De esta manera, un senador pasará a cobrar $4.505.000 de dieta, más $1.802.000 por gastos de representación y otros $2.302 de desarraigo si correspondiera. En total, percibirían $6.309.302 brutos. Este gasto será afrontado con partidas del Senado.