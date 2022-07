Se disputó la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross en la provincia de Catamarca y Mendoza estuvo representada de la mejor manera por el interminable Gabriel Fernández.

El actual monarca de la MX3 volvió con todo en esta ocasión y se quedó con una victoria fundamental para encaminarse en la lucha por el título.

Pipío Fernández, lo hizo otra vez. Foto: Federación Mendocina de Motocross

Para el “Pipío” esta manga tuvo muchas exigencias en cuanto a los rivales y, por supuesto, el trazado demandó dejar todo para pelear en los primeros lugares.

Pero Fernández es un experimentado ante las adversidades y con un margen de error muy pequeño finalmente obtuvo un triunfo merecido.

Pipío Fernández en el Argentino de Catamarca. Foto: Federación Mendocina de Motocross

Una vez terminada la carrera, Fernández hizo un análisis preciso de lo acontecido: “Corrimos en el circuito Campanas del Rosario y creo que no está para las motos nuevas. Es un trazado donde las motos agarran mucha velocidad, pero lo importante es que logré ganar. En lo personal me sentó muy bien, ya estoy otra vez en ritmo, estoy con velocidad, confiado y me siento seguro arriba de la moto”, dijo.

El próximo desafío para Gabriel Fernández, vale destacar, será en el Argentino de Motocross el 6 y 7 de agosto en Achiras, Córdoba.