El gobernador Rodolfo Suárez, el primero en ir a sufragar: “Decidí mi voto en el cuarto oscuro”

Las principales figuras de la política en Mendoza comenzaron a votar para elegir al nuevo Presidente y Vice. El primero en acercarse al cuarto oscuro fue el gobernador Rodolfo Suárez, a las 9 de la mañana de este domingo, en la escuela Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza.

El mandatario que finalizará su mandato en diciembre, Rodolfo Suárez, ya emitió su sufragio. Y a diferencia de otras elecciones -en las que Suarez votó cerca del mediodía-, esta vez optó por realizarlo muy temprano: a las 9.

Rodolfo Suarez votó en Ciudad - Gentileza

Al salir del cuarto oscuro declaró ante la prensa presente y confesó que a su voto “no lo tenía muy decidido (NdA: al voto), pero lo decidí en el cuarto oscuro. El escenario de incertidumbre en Argentina hace que sea una decisión difícil”, confió.

Y luego agregó: “Las personas indecisas no tienen que perder la oportunidad de expresarse de las 3 maneras que hay. Puede ser por uno u otro de los candidatos, o en blanco”, expresó Suarez tras su última votación como gobernador.

“Me pasa lo que le pasa a muchos de lo argentinos, que es difícil elegir cuando ve las opciones. No me pasa nada muy distinto a lo que le pasa al resto de los argentinos”, reforzó.

En cuanto a las expectativas para las elecciones, destacó que “no hay que perder la esperanza de que, gane quien gane, haga lo mejor para los argentinos”. Y destacó que no va a ser sencillo.

También se refirió a la conformación del nuevo Congreso, del que el mandatario será parte. “Ya está bastante fragmentado. Y puede fragmentarse más aún”, destacó.

Por último, Suarez hizo un balance de su gestión. “Poder venir en mi auto solo a la escuela, que la gente me salude, sentir el cariño, es el mayor valor que me llevo. Pongo la cabeza en la almohada tranquilo, porque dejamos un Estado absolutamente ordenado. Estamos dejando muchísima plata, estoy conforme con todo el equipo que me acompañó pero, por sobre todas las cosas, por el cariño que me brindó la gente”, sintetizó.

También votó Hebe Casado, la vice gobernadora electa

Hebe Casado votó en San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

La vicegobernadora electa emitió su sufragio en la escuela Provincia del Chaco, de San Rafael. Lo hizo pasadas las 10 y luego dialogó con la prensa.

Ante los micrófonos manifestó que espera “que la gente sepa evaluar quienes nos han traído hasta este desastre económico y quiénes han generado esta decadencia moral que hace que los jóvenes se nos tengan que ir del país”.

Además, la vicegobernadora pidió a los mendocinos “que no se queden en la casa, que vengan, que voten, que emitan su decisión, porque es fundamental que cada uno de los argentinos elija correctamente a quienes van a guiar los próximos cuatro años de la Argentina”.

Respecto al proceso de fiscalización, Casado agregó que, en Mendoza, se está llevando a cabo con total normalidad. “Están todas las mesas cubiertas, con muchos voluntarios, con mucha gente nueva que se ha inscripto para cuidar el voto, porque es la forma de cuidar la democracia”, señaló.

Para finalizar, Hebe Casado comentó que “la Argentina necesita aire, un nuevo orden económico que permita a la gente crecer por su sacrificio, por su trabajo, por su mérito”.

¿Por qué es la séptima elección en el año para los mendocinos?

Los mendocinos comenzaron a votar para este balotaje a partir de las 8, cuando se abrieron los comicios. Siendo estas elecciones, la séptima en el año para algunos ciudadanos de la provincia.

Son los casos de aquellos que residen en los departamentos de Maipú, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz, ya que fueron los primeros en ir a las urnas para la primera elección del 30 de abril, cuyo municipios se desdoblaron de las restantes elecciones departamentales que se hicieron con las provinciales.