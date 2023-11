Elecciones presidenciales en Mendoza: todo lo que tenés que saber para poder votar

Este domingo se elige presidente en segunda vuelta, y los mendocinos tendrán tiempo de poder informarse sobre cómo y dónde votar consultando el padrón, qué documentos son los habilitados y qué pasa si no votamos.

¿Cómo averiguar en qué escuela, mesa y orden votás?

Las personas mayores de 18 años pueden sufragar y confirmar los datos de lugar y mesa de votación previstos para el balotaje de este domingo 19 de noviembre.

Deberán ingresar al padrón definitivo que podrás consultar en web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

¿Qué debés hacer? Sencillo. Una vez que ingresás al sitio, tenés que introducir en el sistema tu número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

A partir de esos datos, conocerás el establecimiento y la mesa en que debés sufragar.

También se puede consultar el lugar de votación llamando a la línea gratuita 0800-999-7237 y seguir los pasos que se indican, o a través de Mi Argentina, ingresando a la aplicación haciendo click en “Dónde voto” o en la página web.

O consultar al chatbot del Gobierno: Tina. Está disponible las 24 horas por WhatsApp ingresando al (54-11) 39101010. Una vez dentro del chat hay que escribirle a Tina “¿Dónde voto?”.

¿Qué documentos son los habilitados para votar?

La documentación es un requisito obligatorio para ejercer el derecho al voto. En ese sentido, las y los votantes de La Paz, Lavalle, Maipú, San Carlos, Santa Rosa, San Rafael y Tunuyán deben concurrir a las urnas con el documento de identidad. De acuerdo con lo informado por la Junta Electoral de Mendoza, los documentos habilitados para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Es importante señalar que no se aceptan como documentos válidos para la votación el pasaporte, la constancia de trámite del DNI ni el documento virtual.

Para más información, consultar en www.mendoza.gov.ar/elecciones/.

Qué pasa si no voté en las elecciones anteriores en Mendoza: ¿Puedo votar en el balotaje 2023?

Si no fuiste a votar en la primera vuelta de estas elecciones, donde finalmente quedaron Sergio Massa y Javier Milei sin poderse sacarse diferencia obligando a un balotaje, podrás presentarse igualmente en este domingo de elecciones, siempre y cuando tengan entre 18 y 70 años y figuren en el padrón electoral.

Si no fuiste anteriormente, y no presentaste certificado excusatorio, posiblemente tengas una multa. Para consultar debés dirigirte a la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) e ingresar a la categoría “Registro de Infractores”.

Para ingresar sólo se debe colocar el número de documento, el género y el distrito electoral, además de escribir el código de validación que solicite la página. Finalmente, hay que hacer clic en “Consultar” para corroborar si se adeuda alguna multa por no votar.

Las multas por no ir a votar: ¿de cuánto son?

El Código Electoral de Mendoza establece en su artículo 112 que “el elector que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en el distrito donde se encuentre inscripto, será penado”.

Una vez pasado el plazo de los 60 días para presentar la justificación ante la Justicia Electoral, la multa quedará en el Registro de Infractores. Los precios aumentan de la siguiente manera, dependiendo si existen infracciones previas:

Sin infracciones previas sin regularizar: $50.

Con 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

La penalización por no emitir el sufragio puede abonarse directamente en la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) con cualquier medio de pago digital, o de forma presencial en alguna de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.

Qué pasa si no pago la multa

Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para aquellos que deban realizar el trámite de justificación y saldar la deuda.

Cómo tramitar el certificado excusatorio

Para tramitar el certificado excusatorio, se debe ingresar, el mismo día de las elecciones a la web: https://registrocivil.mendoza.gov.ar/pedidosreg/publico/elecciones y desde ese sitio gestionar el documento para justificar la inasistencia a la votación.

En el caso de no haber recibido el DNI tramitado oportunamente, las y los mendocinos deberán presentarse al día siguiente de las elecciones, ante las autoridades electorales, con la constancia del trámite iniciado.

Cabe mencionar que los certificados excusatorios de las votaciones se tramitan para los casos en que el ciudadano no cuente con el documento, por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación, o por pérdida o extravío del documento.