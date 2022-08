Milagros y Ana Laura Oviedo, las hermanas rivadavienses, compitieron en las batallas de La Voz Argentina. Se enfrentaron a Camila Matarazzo, de Villa Ballester, y no lograron pasar a los Knockout.

En la instancia de las audiciones a ciegas el dúo interpretó una mezcla de “Tutu”, el tema de Camilo, y “Piel Canela”, de Los Panchos. Las jóvenes conquistaron a Montaner y Soledad, quien completó su team con ellas.

Milagros y Ana, de 22 y 23 años, cantaron “Ex de verdad” en la gala del jueves. Aunque no pasaron a la próxima etapa, su presentación encantó al jurado.

El coacheo de tres energías parecidas

Las hermanas Milagros y Ana Oviedo compitieron en las batallas, pero no pasaron a la próxima etapa de La Voz Argentina. Foto: Telefe

Las rivadavienses, quienes no habían cantado con otra persona, formaron un trío con Camila Matarazzo, de 21 años. Durante el ensayo, La Sole destacó que las tres tienen energías “muy tranquis”.

Ana confesó que en el coacheo “estábamos muy nerviosas”, pero “con nuestra compañera nos llevamos muy bien y estamos muy cómodas”.

A las participantes les tocó una canción que Soledad definió como “súper popular”: el tema “Ex de verdad” de Ha-Ash.

La coach del trío consideró que “las tres tienen una energía parecida, muy tranqui, y a la canción la convirtieron en eso”.

Además, la folklorista notó que una de ellas “estaba por debajo de la afinación” y Milagros asintió que le sucedió en los estribillos. Fuera de ese detalle, dijo que “se incorporaron re bien”.

La batalla última batalla del Team Soledad: a tres voces

“Ex de verdad”, de Ha-Ash e inspirado en una historia de una amiga de las autoras, fue el tema que les tocó interpretar a las participantes.

Luego de escucharlas, Marley notó que se trata de “dos propuestas muy diferentes”.

Los representantes de los teams dieron sus devoluciones para ayudar a La Sole. Mau Montaner explicó que “es difícil cuando cantan a tres voces porque hay que ser muy preciso”.

Para el hijo de Ricardo, la cantante oriunda de Villa Ballester “tiene una voz brillante”. Por otro lado, confesó que la mirada de Ana le incomodó: “me miró de una manera tan profunda que me puse nervioso, porque son de esas miradas que no sabes leer”.

El artista parafraseó la idea: “como habla de un ex de verdad, yo no sabía si me parecía el ex”, bromeó mientras que la participante dijo que era un acting.

Lali Espósito expresó sobre Milagros y Ana: “Me encantan, es re interesante lo que hacen juntas. Son especiales”.

Asimismo, expresó que “la batalla la ganó Camila fuertemente” porque “su voz brilla mucho más y la sentí más clavada”.

Ricardo Montaner fue conciso: “efectivamente siento que Camila estuvo más suelta”.

Por último La Sole dio su devolución: “las noté nerviosas, en el ensayo salió más sólido todo”, fueron sus primeras palabras.

La coach desglosó su opinión: “Camila me sorprendiste, parecías más tímida”, dijo y miró a Milagros que también la sorprendió para bien.

Con respecto a Ana Laura afirmó que “sos la que más experiencia tiene trabajando para que el otro se luzca y fuiste el motivo de la unión de las tres voces”.

La folklorista se basó en lo que ocurrió en esa gala porque “en su intención estaba darlo todo y esto es lo una noche”. Luego, tomó la decisión de dejar a Camila como representante de su Team.

En la gala del jueves concluyeron las batallas y, a partir del domingo, comienza la etapa de los Knockout.