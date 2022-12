El dolor de la madre de los pequeños atropellados en la Costanera tras conocer la decisión de la corte

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza aceptó un recurso de casación presentado por la defensa de José Caccia, el conductor que provocó la tragedia de la Costanera donde murieron los hermanos Abril (7) y Agustín Kruk (3). En pocos días, el acusado, quedará en libertad y la madre de los pequeños, Carla Pagliaricci, expresó su dolor a través de las redes sociales.

Ayer la Suprema Corte de Justicia hizo lugar al recurso de casación presentado por Carlos Moyano, el defensor de Caccia y consideró que el hecho por el cual fue condenado debe considerarse culposo –es decir accidental- y no doloso –es decir que no fue intencional.

Ante la noticia, la madre de los pequeños fallecidos, Carla Pagliaricci, expresó su bronca y dolor a través de una publicación en Facebook.

“Hoy tuve la peor de las noticias. La corte suprema de Justicia decidió cambiar la calificación del juicio por mis amados hijos, Agustín y Abril, de homicidio simple y 10 años de prisión q le dieron al sujeto caccia. Pasó a homicidio culposo lo q en resumen ...lo deja en libertad”, expresó.

Fotos de los hermanitos Abril y Agutin Kruk que murieron atropellados en la costanera el 14 de diciembre de 2018. Foto: Ignacio Blanco

La semana que viene los jueces le dictarán una pena que se espera que sea menor a 3 años y no mayor a 6. Considerando que el imputado ya pasó 4 años en la cárcel, la siguiente semana quedaría prácticamente en libertad, si el tribunal sigue los criterios con los que dictó la primera sentencia.

“Hoy después de semejante noticia de la corte me sentí devastada pero a la vez fuerte para por fin denunciar semejantes violencias”, escribió la madre de los pequeños y a su vez denunció el maltrato que sufría de su ex pareja.

El descargo de Carla Pagliaricci, la madre de los niños que fallecieron en el accidente de la Costanera

La publicación la realizó el mismo día que conoció el último dictamen de la Corte mendocina. Cientos de mendocinos la acompañaron a través de la red social.

El descargo de Carla Paglaricci, la madre de los pequeños. Foto: Gentileza

El dolor de la madre de los pequeños atropellados en la Costanera tras conocer la decisión de la corte Foto: Gentileza

“Amados hijos perdón, mamá jura que hizo lo imposible, pero la justicia no funciona. PERDÓN . NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA PERDÓN!!!!! LOS AMO MAMÁ” concluyó Carla.

La tragedia de la Costanera

Corría el 14 de diciembre de 2018 cuando ocurrió el siniestro vial. Eran las 19:30 cuando un auto embistió a Carla Pagliaricci, junto a sus dos hijos - Agustín (7) y Abril Kruk (3)- que iban a cruzar la Costanera para ir a jugar a una plaza de Ciudad.

En ese momento el caos reinó en la esquina de Costanera y Matienzo, de Guaymallén. El transportista Sergio Miranda a bordo de un camión (de Oeste a Este y a baja velocidad) por Matienzo para ingresar a Costanera. En dirección contraria -de Este a Oeste- iba un VW Gol conducido por Oscar Peca, en estado de ebriedad.

Tragedia de la Costanera: el conductor imputado, al borde del juicio por homicidio simple

Con este panorama se encontró José Caccia, quien se movilizaba a bordo de un viejo Ford Farlaine por Costanera hacia el Norte.

Caccia venía a una velocidad considerable (los testigos dicen que iba a más de 60 kilómetros), cuando intentó frenar el auto, pero finalmente se fue contra la vereda noroeste, donde estaba la familia, según informó Diario Los Andes.

La madre junto a sus dos hijos resultaron gravemente heridos. El 15 de diciembre, Agustín, el hijo mayor, fallece en el Hospital Notti. Pocos días más tarde, el 22 de diciembre, Abril, sufrió una falla multiorgánica y falleció también en el mismo hospital.