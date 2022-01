Dj Mami es una artista mendocina que logró hacerse un lugar, no solo en Mendoza sino en toda la Argentina. Después de mucho trabajo y la productora, diseñadora, Dj y reciente cantante se logra posicionar entre las artistas más influyentes de la escena urbana.

Uno de los espacios donde más conocida logró hacerse en Mendoza fue en el “Club del Sodeado”. Un espacio bailable que creó junto a Dj Efrita donde la inclusión, la libertad, el baile y el respeto primaban. Actualmente el espacio está en Buenos Aires y en ocasiones se vuelve llevar adelante en la provincia.

Sus comienzos

Alejandra Pérez comenzó su trayectoria creando espacios culturales autogestionados desde muy joven. Con el objetivo claro de querer ser la uno empezó en el 2007 con la idea de ser Dj y produjo su primer evento en Mendoza.

Para ello, creó su propia feria de ropa para poder vender sus diseños. En ese momento estaba estudiando diseño de indumentaria , pero la carrera era nueva. Por lo tanto, era difícil emprender una tienda de diseño de manera independiente.

En ese evento logró unir dos pasiones el diseño de indumentaria y la música. Luego de ese evento comenzó a generar otros espacios donde se pudieran presentar bandas o Dj invitados.

Esta urgencia de querer crear esta espacio es porque hace más de 10 años era muy difícil entrar en la escena del arte, sobre todo de la música en Mendoza para una mujer. Muchas organizaciones y productores continúan luchando por un espacio para mujeres en los escenarios.

“Hace 10 años el reggaeton era una mala palabra. Era una ordinaria por pasar esa música. Entonces no me invitaban a otros lugares. La única que me abrió las puertas de su espacio fue Efrita, ella me invitaba a sus fiestas”, dijo la Dj en una entrevista.

Quién es la DJ mendocina que aparece en el polémico video "Puta" de Jimena Barón

Su vínculo con Duki

La artista mendocina actualmente vive en Buenos Aires donde logró hacerse amiga de varios artistas Nacionales de la escena urbana. Uno de ellos es Duki, uno de los cantantes de trap más escuchados del 2021.

El artista la impulso a introducirse al mundo de la música como cantante. “Un día, yo estaba en lo del Duko y nos pusimos a hacer lo que fue ‘Poco a Poco’, todo muy a modo jugando y aprendiendo. Cuando terminamos de armarla me dijo ‘tomá, la canción es tuya, hacé lo que quieras’. Gracias a ese empujoncito pude abrir algo que estaba completamente cerrado y, a partir de ahí, animarme a tomármelo más en serio”, dijo.

Otros artistas de la escena Nacional

Dj Mami lanzó hace poco tiempo una canción con el cantante de El Kuelgue, Julián Kartun, llamada “La Barca”. El mítico bolero popularizado por Luis Miguel, interpreta un sonido urbano moderno, fresco y singular.

El audiovisual de la canción tienen un estilo en blanco y negro que conecta aires de nostalgia con el estilo clásico de los videos de esa época.

Por otro lado, formó parte como protagonista de un videoclip de la artista argentina Jimena Barón. La artista la conoció mientras Dj Mami tocaba en una de la fiestas que organiza. A las dos músicas las presentó la trapera Cazzu.