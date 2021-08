Desde el año 2019 que todos los 26 de agosto se celebra el Día del Vacunador en honor a Albert Sabín, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis, la cual junto a la creada por Jonas Salk frenó la pandemia ocasionada por esta enfermedad.

Gracias a la Ley 27.491, esta celebración destaca su labor y reconoce su esfuerzo y pasión.

Frente a la pandemia por coronavirus, los vacunadores y vacunadoras se han convertido en héroes para los mendocinos y en homenaje a ellos en su día el gobierno de la provincia armó un video explicando la importancia de su trabajo y varios departamentos se sumaron en los saludos.

Día del vacunador gentileza

¿Por qué es importante vacunarse?

Gracias a las vacunas evitamos las enfermedades contra las que protegen y sus posibles complicaciones.

Las vacunas junto con el agua potable son las dos medidas que han logrado disminuir el número de casos y las muertes por enfermedades infecciosas, y gracias a las vacunas se ha podido erradicar enfermedades.

Cuando más de 95% de la población está vacunada, no solo se encuentra protegida aquella persona que se vacunó, sino también ese 5% que no se vacunó porque tiene contraindicaciones para hacerlo. A esto lo llamamos “protección de rebaño”: los que se pueden vacunar, hacen de escudo protector de aquellos que no pueden hacerlo, por eso siempre decimos que “Vacunarse es ser solidario”.