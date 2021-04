Este lunes, una joven oriunda de Tunuyán, utilizó las redes sociales para contar los hechos que vivía en su casa. Su padrastro abusó de ella desde los 5 años hasta los 16.

La víctima tiene 21 años y recién ahora se animó a contar los hechos que sufrió desde su infancia hasta sus 16 años. Además, se vio obligada a abandonar su hogar y mudarse sola al Gran Mendoza.

“Mi mamá y papá, desde que tengo recuerdos me abusaron psicológicamente. El empezó a los ,5 años a tocarme a los 10 me violó y siguió tocando me hasta los 16 que le puse un cuchillo en la panza. Mamá nunca me creyó. El que lo conozca lo odia, sobraror, maltratador con sus empleados, etc. Yo no aguanto más y hoy lo cuento bastante resumido porque no me da para dar detalles” escribió la víctima en su cuenta de facebook.

Tras el posteo de la joven tunuyanina, la policía se encuentra investigando la situación.

¿Quién puede llamar a la Línea 102?

.Niñas, niños y adolescentes

.Familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etc.)

.Cualquier personaconconocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño, una niña o adolescente.