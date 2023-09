Debate político en Mendoza: las frases polémicas de los candidatos a Gobernadores y Vice

Se realizó el esperado debate de candidatos a Gobernador y Vice por la provincia de Mendoza, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y fueron inevitables las chicanas y las críticas. Y la mayoría coincidieron en un tema: atacar a otro candidato, Alfredo Cornejo. Cabe aclarar que se enunciaron algunas propuestas y se pidió el voto de los mendocinos.

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar De Marchi (Union Mendocina), Omar Parisi (Elegí Mendoza), Omar Vadillo (Partido Verde) y Lautaro Jiménez (FIT) hablaron de Seguridad y Justicia, Institucionalidad y Transparencia, Servicios Públicos, Educación y Desarrollo Económico. También lo hicieron los candidatos a vice, como Lucas Ilardo (Elegí Mendoza), Hebe Casado (Cambia Mendoza), Daniel Orozco (Unión Mendocina) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

Justicia y Seguridad

La exposición de ideas comenzó con el tema Seguridad y Justicia en Mendoza, un tema delicado y con mucho por cambiar. Este punto fue el tema con el que De Marchi comenzó a pegar duro, sobre todo en referencia a los escándalos con Las Heras y el Consejo de la Magistratura.

“Sin justicia independiente no hay justicia. Planteamos un proyecto para exigir que los ministros no tengan pasado político. Además, vamos a triplicar la cantidad de cámaras por km 2″, prometió De Marchi.

Cornejo expuso: “La herramienta para combatir el resto de los delitos es la prisión efectiva. La forma de combatir el robo es combatir el comercio ilegal de bienes robados y por eso vamos a agregarle un código a bienes como bicicletas. Apuntaremos al ciberdelito y pediremos la competencia provincial para el narcomenudeo”

Y agregó: “Cuando fui gobernador hicimos reformas, incorporamos la prisión preventiva. Metimos presos a 2.000 personas y eso bajó los delitos violentos y homicidio”, expuso el ex gobernador.

Jiménez pidió una justicia independiente y criticó los sueldos de los ministros de la Corte y lo comparó con los sueldos de los docentes. Además, planteó que “hay que ir contra el narcotráfico y la trata. Contra la elección directa de jueces y fiscales”.

Parisi propuso un 911 con chat integrado, botón de pánico y mejor salario policial. “Basta de justicia en manos de De Marchi y Cornejo”, disparó. Recordó el femicidio de Florencia Romano y la desidia del operador del 911 que no asistió la denunia. “Cornejo y De Marchi protegían al ministro de Seguridad en la Legislatura. La propuesta es la mejor paritaria provincial y no más atentados a una fiscal”.

Vadillo, que tuvo durante toda la jornada un discurso similar al de Javier Milei. “Necesitamos un programa para combatir el delito, que los policías estén bien remunerados y con equipamiento”, señaló. Y continuó: “El tema de la Suprema Corte es fundamental. El candidato Cornejo presentó un proyecto para poner más miembros y coptar la Corte. Fuimos los únicos que no le dimos el cupo”.

Institucionalidad y Transparencia

Lucas Ilardo: chicana a Orozco sobre la institucionalidad y la transparencia.”Cornejo camina con custodios. En Las Heras hay abusos sexuales y desvío de fondos de cooperativas, y viajes pagados a México por los lasherinos. Omar Parisi y yo tenemos la ficha limpia de verdad”.

Hebe Casado: “Mendoza es sinónimo de institucionalidad y transparencia. Al modelo Mendoza lo quieren copiar en el país porque acá se terminó con la reelección indefinida de intendentes. Tenemos extinción de dominio y ficha limpia”.

Daniel Orozco: “Mendoza vive persecución política y mi familia lo ha vivido. Los jueces no pueden ser manejados a dedo. Cornejo dijo que yo era el mejor intendente. No cambié, solo pensé diferente y eso lo mostró a él tal cuál es”.

Emanuel Fugazzotto: “La ausencia de control en transporte público es deplorable. En los últimos 30 años fueron responsables de esta debacle. La participación ciudadana tiene que ver con que vos audites con nosotros”.

Cabe aclarar que la candidata a vicegobernadora por el FIT, Noelia Barbeíto fue la única que no participó.

Servicios Públicos

En servicios públicos Cornejo destacó todas las obras que hizo en materia hospitalaria y en la mejora del transporte público. Prometió cobrarle a todas las obras sociales por el uso de los servicios.

“De nada sirve decir que los médicos ganan poco, el privado también. Se devalúa el peso. Va a cambiar la orientación económica y hay que estimular económicamente esas especialidades”, aseguró.

Por su parte, De Marchi, aseguró: “8 años lleva ya. No hay un solo servicio público que funcione bien, el transporte, el agua, la salud, que me mencione un servicio que ande bien”.

Parisi no se la dejó pasar. Le preguntó a De Marchi dónde estuvo estos 8 años. “En la Osep no le pagan a los médicos pero pagan entradas de Coldplay. Necesitamos un gobernador que trabaje”, indicó.

Lautaro Jiménez, argumentó: “Faltan profesionales en áreas críticas porque es el 14 por ciento del presupuesto. Además, con un ingreso restricto en las universidades dejan afuera a estudiantes que quieren formarse. Hay que escuchar a los residentes”.

Mario Vadillo: “Han convertido a los servicios públicos en una caja política. Mejor transporte público y sobre todo en los departamentos. OSEP es otra caja llena de ñoquis. Queremos que puedas elegir como todos los trabajadores de la Argentina. Salud: los médicos se van porque están mal pagos y no hay insumos”.

Educación

No hubo nada nuevo a la hora de la educación. Cornejo destacó el sistema GEM que permite “mayor trazabilidad”. Reconoció que “falta mejorar sustantivamente la educación y vamos a estimular al docente en el próximo periodo”.

″La educación no es una prioridad para este gobierno. Se han inaugurado más casinos que escuelas. Vamos a invertir 8 mil millones en infraestructura los primeros meses del año que viene”, prometió De Marchi.

Mario Vadillo, aseveró: “Cuando escucho a De Marchi y Cornejo parece que vienen de otro lado. Odian a los docentes, a las meriendas les sacaron las proteínas. Odian a la educación, hace 30 años que están. Sólo les interesa hacer negocios”.

Jiménez le asestó un golpe a Vadillo a la hora de votar presupuestos que contemplan la educación. “Siempre acuerdan en votar presupuestos por debajo. Hoy es el 18 por ciento lo que se destina. Hay desinversión”, señaló el candidato del FIT.

Omar Parisi: “El ítem aula fracasó. Hemos convencido a los dos creadores: Cornejo y De Marchi. Hemos ganado la batalla. Que la DGE no sea conducida ni por periodistas ni por empresarios. Que sea un docente. No podemos tener más a las docentes agobiadas. A los pibes los vamos a acompañar con políticas de estado de salud mental, no los vamos a dejar solos”.

Desarrollo Económico

“Las herramientas son básicas: menos impuestos, digitalización e infraestructura”, dijo De Marchi. Y sostuvo: “Hay que poner todo en movimiento. Irrigación se fija en el agua para los amigos y no en el agua para la agricultura”.

Por su parte Vadillo, prometió impermeabilizar canales y poner microturbinas. “Se necesita transparencia porque si cada licitación la gana uno solo nadie va a invertir. Fueron gobierno, armaron esa matriz de corrupción. Para atraer inversiones se necesita transparencia porque si cada concesión la gana uno solo, nadie va a venir a invertir. Necesitamos agua y para eso hay que hacer eficiencia de su uso con tecnología”.

Jiménez, manifestó: “Mendoza es rica y los trabajadores pobres. Queremos recuperar fábricas para que vuelvan a producir. Planteamos piso de salario mínimo en el costo de la canasta familiar”. “Vamos a defender la cultura del agua y los ataques a la 7.722. Queremos recuperar las fábricas para que los productores tengan donde vender y que los trabajadores vuelvan a tener el control”.

“Nos dicen que hay que vivir con menos. Hay que hacer una revolución productiva, fideicomiso ganadero. Mejores salarios para empleados públicos y reactivando del comercio”, sostuvo Parisi.

Cornejo apuntó a un liderazgo sobre un plan de desarrollo. “Hay esperanza en Argentina y un cambio en la economía beneficia a Mendoza. Hay que hacer energía y explotar el petróleo. Voy a trabajar para que Argentina genere condiciones, podemos exportar agroindustria, mejor turismo. Escucho críticas exacerbadas”, agregó.