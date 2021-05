Y un día Mendoza regresó a la fase 1 de confinamiento. No será por mucho tiempo, ya que desde el Gobierno provincial se han encargado de dejar bien en claro que será solamente por 9 días -desde las 0 de este sábado 22 de mayo hasta las 0 del lunes 31-; pero lo cierto es que a lo largo de estas jornadas, muchas actividades quedarán restringidas como ya ocurrió en la etapa inicial del brote de la pandemia, allá por marzo del 2020.

En sintonía con el DNU oficializado por la Nación, en Mendoza se restringirá aún más el horario de circulación por la vía pública; al tiempo que volverán a tomar un protagonismo central los permisos y certificados de circulación para “exceptuados” o “trabajadores esenciales”. Estos documentos deben tramitarse de forma online en la web www.argentina.gob.ar/circular. La medida apunta a frenar la circulación de personas y del virus en la etapa más crítica de la segunda ola de Covid-19 en Mendoza y en el país.

Salvo trabajadores esenciales con sus certificados (y siempre y cuando estén en cumplimiento de sus funciones), en Mendoza no se puede circular por la vía pública después de las 18. Jose Gutierrez | Los Andes

Y es precisamente la diferenciación entre comercios y trabajadores “esenciales” y “no esenciales” lo que más descontento ha generado. En cuanto a los comercios, a partir de este sábado; aquellos que no estén entre los considerados esenciales -precisamente- solo podrán trabajar hasta las 18, garantizando atención al aire libre en cada comercio y solo con la modalidad “pase y lleve” (take away). Además, deberán mantener la atención al público de acuerdo a la terminación de DNI (lunes, miércoles y viernes entre el 1 y el 5; martes, jueves y sábado del 6 al 0).

Los restaurantes y bares también podrán trabajar hasta las 18 en la modalidad take away; aunque aquellos que cuenten con modalidad de delivery podrán hacer envíos hasta las 23 inclusive.

Qué se puede hacer en Mendoza entre el 22 y el 31 de mayo:

-Circular entre las 6 y las 18, sin importar la profesión de la persona, y solo para compras esenciales.

-Comprar en comercios no esenciales sin ingresar al lugar, en modalidad pase y lleve (también hasta las 18).

-Deportes individuales o actividades recreativas al aire libre en las cercanías del domicilio (hasta las 18).

-Pedir comida para llevar en bares y restaurantes (de forma presencial, hasta las 18).

-Pedir el envío de comida a través de delivery (hasta las 23).

-Circular por fuera del horario de restricción únicamente siendo “trabajador esencial”. Para ello debe contar con el certificado tramitado en la página www.argentina.gob.ar/circular o habiendo bajado la app Cuidar (allí se puede gestionar el certificado online y no hace falta imprimirlo, se puede presentar en el dispositivo). Además, estas personas podrán circular fuera del horario de restricción siempre y cuando estén cumpliendo con sus funciones; no puede recurrirse a la condición de exceptuados o al certificado para participar de reuniones sociales u otras actividades ajenas a su función esencial.

-Algunos de los comercios considerados esenciales que pueden operar con atención presencial son estaciones de servicio, farmacias y veterinarias; además de servicios como recolección de residuos y atención en oficinas de servicios (electricidad, agua, luz).

-El dictado de clases en todos los niveles se trasladará a la virtualidad en estos días (que incluyen solo tres días hábiles, ya que en ese período hay dos sábados, dos domingos y dos feriados).

-La atención de emergencias médicas serán prioridad; y para ello no regirán horarios ni restricciones.

Qué no se puede hacer entre el 22 y el 31 de mayo

-Ingresar a cualquier lugar a hacer compras de la manera tradicional (permaneciendo en el interior, por ejemplo).

-Deportes grupales (profesionales o amateurs, como por ejemplo fútbol 5 o 7).

-Ir a comer o consumir algo de forma presencial en locales gastronómicos.

-Circular por la vía pública después de las 18 sin ser trabajador esencial ni contar con el certificado de circulación.

-Ir a clubes o gimnasios (permanecerán cerrados).

-Atención presencial en los bancos (ni siquiera con turno previo). Las entidades han recomendado a los clientes recurrir al home banking en estos 9 días.

-Circular en el transporte público, a excepción de los trabajadores exceptuados y esenciales (con sus respectivos certificados). Entre el 22 y el 31 de mayo, el transporte público (Mendotran) funcionará con frecuencias de domingos y feriados.

-En los tres días hábiles -desde el punto de vista del ciclo lectivo- comprendidos en este período no podrán dictarse clases presenciales en ningún nivel.

-Los turnos médicos programados que no estén vinculados a emergencias deberán ser reprogramados para después del 31 de mayo.

-El turismo interno, tal y como venía operando, quedará suspendido hasta el 31 de mayo.

-Los shoppings y centros comerciales permanecerán cerrados al público.