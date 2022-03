La Nave de la Universidad Nacional de Cuyo fue sede de la audiencia pública en la que se evaluó el funcionamiento de los medios audiovisuales y que fue convocada por la Defensoría para la Región del Gran Cuyo.

Miriam Lewin, la Defensora del Público, dio comienzo a la primera cita federal del año manifestando que “No estamos aquí para hablar u opinar, estamos para escucharlas y escucharlos, para que nos hagan llegar sus ideas y sus propuestas, sus quejas, sus iniciativas en referencia a los medios de comunicación. El ecosistema de medios ha cambiado mucho desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es por eso que creemos que llegó el momento de recoger opiniones y propuestas y hacer un diagnóstico acerca de lo que significan los medios digitales en nuestra realidad mediática. Agradecemos a la Universidad Nacional de Cuyo por la hospitalidad, por permitirnos este lugar para desarrollar la Audiencia”.

En esta oportunidad estuvieron representadas las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja en la Nave UNCuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. En la Audiencia expusieron casi un centenar de personas de esas provincias y se transmitió en vivo por la página de la Defensoría www.defensadelpublico.gob.ar.

Instancias de participación ciudadana

El objetivo de estas audiencias públicas es generar instancias de participación ciudadana para evaluar el funcionamiento de los medios audiovisuales. Este año la convocatoria invitó a expresarse específicamente sobre “concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación”.

Durante las presentaciones las temáticas relacionadas con personas mayores y lo medioambiental fueron centrales, junto con la realidad de los medios comunitarios y su vinculación con la pauta oficial y su trabajoso vínculo con la tramitación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). También, la accesibilidad comunicacional. Otra línea que sobresalió a lo largo de la jornada fue la del abordaje de casos de violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y el tratamiento periodístico responsable de derechos LGBTTTIQ+.

Cabe destacar que en 2021, y luego de tres años de ausencia, la Defensoría del Público retomó este espacio federal que es, además, un mandato explícito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Enfermos por contaminación

Entre las ponencias se destacó la de Héctor Ríos quien se presentó por su cuenta cuando se enteró de la convocatoria: desde La Pega, Lavalle, se sintió movilizado. Y expuso sobre una temática que no había aparecido hasta el momento en otras Audiencias y que representa una nueva línea de gestión para la actual conducción de la Defensoría. “Vine para hablar de un tema que no tiene visibilidad en los medios. Lo hago por mí, mi familia, mis vecinos y mis vecinas. Lo descubrí luego del fallecimiento de mi señora. Hay mucha gente enfermándose en Mendoza por contaminación y los medios no se hacen eco. No podemos informarlo. La muerte de mi señora ha sido producto de la contaminación. El nivel de imposibilidad llega a no poder acceder a una simple reunión con un intendente. Me cansé de llamar a los medios para hablar sobre el tema, a radios y canales de televisión. Sólo me sentí escuchado por dos radios comunitarias”.

Sonia del Carmen Asensio, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, a su turno detalló que “Vine a decir que los adultos mayores podemos hablar, expresarnos, desde nosotros y nosotras. Si no, hay un otro que habla por nosotros”.

En otro contexto, Patricia Farina, educadora en Contextos de Privación de Libertad, expresó: “Planteamos algunos ejes en relación a las personas privadas de libertad. Una es el acceso a la comunicación, como derecho humano, y como herramienta pedagógica. El otro es el modo en que son representadas estas personas por los medios audiovisuales. No sólo ellas, si no también quienes trabajamos en ese ámbito. Otro eje es sobre la mirada de las mujeres que están privadas de su libertad. Necesitamos políticas públicas que comuniquen la realidad a las personas privadas de la libertad, sabemos que el lenguaje construye subjetividades”.

Temáticas de género

Desde Inadi Mendoza dieron su perspectiva sobre los medios locales: argumentaron que discriminan y estigmatizan en las temáticas de género e incitan a los discursos de odio. Y, al mismo tiempo, se el trabajo de los medios comunitarios.

Silvana Iovanna Caissón, becaria del Conicet, trazó un panorama sobre la concentración de medios en Mendoza y también subrayó que la producción local y propia es mínima: “Los medios hegemónicos de acá avanzan sobre la pauta publicitaria, retransmiten contenidos de la Ciudad de Buenos Aires. No hay trabajo, no hay posibilidad de otras voces”.

Por su parte, María Alejandra Ibáñez, de Radio y Televisión Riojana destacó que en su provincia se ha logrado paridad en pantalla y micrófonos y remarcó que “Hemos avanzado en la creación de contenidos propios, tanto en la televisión como en la radio. Y generamos en este último año la creación de red de comunicadoras en La Rioja, para elaborar una ley de Medios provincial, con la idea de realizar una protección de las mujeres en los medios”.

Durante 2021 se realizaron cuatro encuentros en los que 16 de los 24 distritor provinciales estuvieron presentes. Quedaron para este año quedaron las Audiencias para NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y la que se desarrolló, en el Gran Cuyo, que incluyó a La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.