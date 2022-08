Hugo Orlando Sosa fue detenido por el crimen de Karen Ríos, y será imputado por homicidio doblemente agravado por alevosía y por femicidio transversal, luego del hecho de sangre ocurrido en el barrio Libertad de Rivadavia.

Karen Ríos tenía 20 años.

El despiadado femicidio ocurrió en el departamento de Rivadavia cuando Hugo Orlando Sosa (41) ingresó a la vivienda del barrio Libertad, en busca de su ex pareja, pero como no se encontraba en el lugar, atacó a los familiares donde, su ex cuñada, Karen Mabel Ríos (20), fue asesinada de una puñalada en el pecho que dio directamente en el corazón.

También atacó a la madre de la víctima, Adriana Salguero (45) herida de gravedad, al igual que una menor de 16 años, que estaba en el lugar. En tanto, Rodrigo Aguirre (21), novio de Karen, recibió un corte en la cara y otro en un brazo.

Femicidio en Rivadavia. La joven asesinada fue identificada como Karen Ríos (20). El femicida, Hugo Orlando Sosa (41), fue capturado. Foto: Orlando Pelichotti

Posible perpetua para Hugo Sosa

El fiscal Carlos Giuliani, aplicaría un imputación a Hugo Sosa, por homicidio doblemente agravado por alevosía y por femicidio transversal -intención de causar sufrimiento en una persona con la cual tuvo una relación de pareja, Código Penal conocida como femicidio vinculado o transversal-.

Homicidio transversal

El objetivo central del homicidio transversal consiste en aniquilar la vida de un tercero, con el objetivo de generar sufrimiento y dolor en la persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, dirigiendo la acción el autor en contra de un inocente, persiguiendo -por medio de la eliminación de éste- causar la mayor aflicción posible desde la actitud vindicativa a la otra persona con la que se mantiene o ha mantenido relación de pareja.

Parte médicos de las víctimas

Este martes se conoció un nuevo parte médico por parte de las autoridades del Hospital Carlos Sapotiri de Rivadavia, donde se encuentran las dos mujeres atacadas por Hugo Sosa.

Adriana Salguero: sufrió heridas punzocortantes en rostro, cuello y tórax. Se encuentra estable, con buena evolución clínica. Continúa internada en Unidad de Cuidados Intensivos.

Menor de 16 años -hermana de Karen Ríos-: con herida cortante en antebrazo derecho, herida que evolucionando favorablemente. Permanece internada en sala común.