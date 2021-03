El diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, y otros legisladores de la UCR viajaron a Formosa para participar de una manifestación contra la cuarentena y el Gobierno de Gildo Insfrán, pero fueron demorados por efectivos policiales. Aparentemente, el motivo fue que debían esperar los resultados de los test de COVID-19, pese a que llevaban con ellos los PCR negativos.

El exgobernador de Mendoza contó todo lo sucedido desde su arribo a Formosa a través de las redes y denunció públicamente: “No nos quieren cuidar, nos quieren controlar #FormosaLibre”. Además, explicó que la policía los demoró para que no pudieran llegar a la manifestación en Clorinda;: “La policía tiene orden de no dejarnos pasar a Clorinda. El acto era a las 20.30, ellos sabían de ese horario y por eso nos tienen retenidos. Nos demoraron desde que llegamos y es ilegal lo que están haciendo”.

Finalmente, los legisladores llegaron a Clorinda y Cornejo dio un duro discurso contra el Gobernador de Formosa, incluso puso a su provincia como ejemplo de democracia. “La democracia no es sólo votar, porque algunas votaciones son amañadas. Pueden ser votados 30 años seguidos, pero si gobiernan contra el pueblo abusando del poder no son democráticos”, dijo el líder radical.

Y siguió: “En Mendoza no hay ni una sola reelección. El gobernador tiene cuatro años y debe retirarse inmediatamente del cargo”, señaló Cornejo. “Queremos para Formosa lo que pasa en muchas otras provincias, no sólo en Mendoza: libertad plena. Queremos que eliminen ese régimen electoral que es el que ha generado esta podrerumbe institucional que tiene que sufrir el pueblo”, dijo con énfasis el mendocino.

“Estamos en contra del Gobierno autoritario de Formosa”, comentó. Y cerró: “En Formosa el kirchnerismo, que es lo mismo que Insfrán, quiere distribuir pobreza. Estamos acá para acompañarlos, no vamos a dejarlos solos. Queremos libertad y democracia para Formosa”.