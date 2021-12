El departamento de Junín será sede de la Copa Argentina de Fútbol de Talla Baja, torneo nacional que se disputará desde el próximo jueves 16 de diciembre, y donde participarán Mendoza, Corrientes, Catamarca, Rio Negro, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán.

El mejor fútbol de Talla Baja estará presente en el polideportivo Posta del Retamo, donde la entrada será gratuita.

Facundo Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Talla Baja y capitán de la selección nacional y provincial, “Nos estamos preparando de la mejor manera de cara a la próxima competencia”, aseguró a Radio La Dos de Corrientes y remarcó: “Será una edición especial porque se sumaron muchas provincias. Esta competencia es previo a la próxima Copa América que se disputará en marzo del 2022″, adelantó Rojas, nacido en Corrientes y que tiene acondroplasia, trastornos de crecimiento. “Tengo talla baja y los otros no son normales, sino convencionales”, dijo en su momento a Infobae, remarcando además, que: “Las personas con talla baja crecieron condenadas a que se rieran de ellas”.

Fixture

Primera fecha: jueves 11 desde las 20.30, Mendoza vs Corrientes/Catamarca/Río Negro; 21.30, Chaco vs. Córdoba /Santa Fe / Entre Ríos; 22.30 Buenos Aires vs. Tucumán.

Segunda fecha: viernes 12, desde las 9, Chaco vs. Tucumán; 10, Mendoza vs. Buenos Aires; 11 Corrientes/Catamarca/Rio Negro vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos

Tercera fecha: a las 15, Mendoza vs. Chaco; 16, Buenos Aires vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro; 17, Tucumán vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos.

Cuarta fecha: desde las 20, Chaco vs. Buenos Aires; 21, Mendoza vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos y desde las 22, Tucumán vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro

Quinta fecha: sábado 18, a las 9, Buenos Aires vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos; 10, Chaco vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro y desde las 11, Mendoza vs. Tucumán.

Semifinales: (15.30) 1° vs 4°; (16.30) 2° vs. 3°; (desde las 20) 5° vs 6°; (21) tercer y cuarto puesto.

Final: a las 22.

