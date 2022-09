Consecuencias de las crisis o toma de consciencia: el boom de las ferias americanas

Las ferias americanas y de ropa vintage han resurgido con más fuerza este último año. Miles de mendocinos se apuntan a esta tendencia por dos razones: el precio de las prendas y por su impacto en el medio ambiente. Durante la pandemia varias personas se volcaron a este tipo de actividades como una fuente de ingresos para así poder alivianar el bolsillo.

Son varios los emprendimientos que surgieron en Mendoza que van desde ferias entre amigas a locales comerciales que se dedican exclusivamente a la ropa de segunda mano. También se ha visto resurgir a las ferias en las plazas departamentales y marcas que apuestan por producir a través del reciclaje.

Cuáles son los motivos de que cada vez haya más ferias americanas

A medida que han pasado los años la contaminación ha aumentado cada vez más, ha cambiado la temperatura del planeta y han ocurrido diversos desastres naturales. Esto debido a las acciones de los seres humanos que utilizan los recursos del planeta y cada vez producen más cosas para su consumo. Una de las industrias más contaminantes es la textil que se encuentra en el 2° lugar según la ONU.

Los residuos que genera la Fast Fashion. Desechos textiles en el desierto de Atacama en Chile Foto: Telám

La moda rápida o “fast fashion” se ha instalado en los últimos años y las personas cada vez compran más prendas y las usan por menos tiempo, por lo que esto aumenta la cantidad de desechos que se generan. Según Greenpeace esta moda se emparenta a la fabricación de grandes volúmenes de ropa que giran alrededor de las tendencias de la moda y se sostienen en inventar una necesidad de compra. De esta manera, se fabrica ropa de baja calidad ya un precio más económico.

Por otro lado, la crisis económica en argentina ha registrado un fuerte incremento. En lo que va del año, la canasta básica total ha pasado los $100.000 para una familia tipo en el mes de julio. Según la estadística dada a conocer por el Ministerio de Economía, en el acumulado de 2022 el rubro con más aumentos es el de Indumentaria, con 60,8%. Peor aún es el acumulado anual, es decir de julio del año pasado a julio de este año la vestimenta subió 98,2%.

Ante estos motivos hay una tendencia que se apunta para consumir de forma más responsable con el medio ambiente y más amigable con el bolsillo: la moda circular.

Mariana Paraway, la influencer que promueve la moda sustentable Foto: Instagram Mariana Paraway

Mariana Paraway es una influencer que promueve el consumo de la moda sustentable y vintage en Mendoza. En exclusiva para Vía Mendoza nos contó cómo ve este movimiento en la provincia. “El movimiento de moda sustentable ha crecido en Mendoza, con el afloramiento de tiendas vintage y de ropa usada y también por marcas que fabrican prendas sustentables reutilizando lo que generalmente desechamos”.

“Este boom de ferias americanas tiene un montón de aristas: es una salida laboral, la gente en general empieza vendiendo lo que le sobra porque, este es otro de los asuntos, tendemos a consumir mucho más de lo que necesitamos. La pandemia fue un gran puntapié donde la gente comenzó a vender sus cosas, de ropa y objetos para poder subsistir y después por otro lado mucha gente esta teniendo otra forma de ver el consumo y se da cuenta de lo desastroso que es para nuestro planeta y elige ir por esa rama”.

Qué beneficios tiene la moda circular

Mariana destacó que son muchas las ventajas que presenta este modelo: “Todo es beneficio usando ropa usada. Dándole uso a ropa que ya existe no estamos generando más basura. Si empezamos a medir que consume cada persona, que tira y comenzamos a hacer nuestro guardarropa circular, es decir lo que ya no uso lo dono, lo regalo, lo vendo, hago una feria, podemos cambiar nuestros hábitos de consumo para que nuestro planeta no sufra tanto”. Además, apuntó que también puede representar un alivio para el bolsillo ya que comprar de esta forma es mucho más barato.

Mariana Paraway, la influencer que promueve la moda sustentable Foto: Instagram Mariana Paraway

Tips y diez tiendas para poner en práctica el consumo circular y sustentable

Algunos de los tips que nos dio la influencer para empezar a introducirse en este tipo de consumo es comenzar con las prendas superiores. Por otro lado, apuntó a que siempre seamos fiel al estilo de cada uno. “La base es optar primero por prendas que no sean muy coloridas y que combinen con lo que uno ya tiene. Esto para no sentir que uno compro algo que no tiene nada que ver con nuestro estilo y que solo lo adquirimos porque estaba barato”.

En Mendoza ha crecido el número de tiendas que ofrecen ropa de segunda mano, prendas sin uso y que ofrecen la oportunidad de vender lo que ya no usas:

También hay marcas sustentables más enfocadas a la ética de la producción, a cuidar los recursos que consumen y a minimizar los desechos que generan: Furson, Xinca y Re. son algunas de las destacadas.