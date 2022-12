Ni Messi ni Maradona: el mendocino que decidió cubrir su espalda con el ídolo máximo de Gimnasia

Víctor Legrotaglie es el ídolo eterno de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Muchos lo tienen por encima de Maradona en su lista de mejores y hábiles jugadores. El Maestro -como se lo conoce- es una leyenda viviente y la admiración por él perdura de generación en generación. De ahí que hay quienes lo inmortalizan con tatuajes en su piel.

Este homenaje tiene un sentido único entre sus hinchas: recordarlo por siempre como quien fue el ídolo máximo del Mensana en la época del 60-70, cuando su magia conquistó el mundo entero. Tanto que rechazó ofertas de ensueños como de equipos de AFA e incluso del Real Madrid.

Su amor por Mendoza, por Gimnasia, fue incondicional. Tan enraizado de su tierra, barrio y de su gente que pesó más que cualquier monto tentador a cambio de su lindo fútbol. Esto fue motivo para que el Maestro se hiciera más grande todavía.

Ese tipo con medias bajas, que después de entrenar en Gimnasia se escapaba para jugar con sus amigos de barrio, ahí en la Liga Lasherina, llegó más al corazón de quienes alientan al Blanquinegro y los que no también.

Muchos no lo vieron jugar, pero no hay quienes no sepa de sus historias, anécdotas y hazañas. “El Víctor” es el ídolo sin igual de Gimnasia. Allí jugó por 20 años y no obstante eso, se dio el gustito de dirigirlo también. Pero además es el cuarto mejor jugador de la FIFA, en convertir goles de tiro libres. Con 66, es superado por Pelé con 70; Juninho Pernambucano con 76 ubicado en el segundo lugar y Zico con 101 goles, en la cima de la lista.

Quien ama el fútbol mendocino, lo admira también más allá del color de camiseta que se prefiera. Es el ícono del fútbol local. De allí, que el estadio de Gimnasia fiera bautizado con su nombre. Y de quién más, sino de él.

Pero eso no bastó para las nuevas generaciones. Inmortalizarlos en la piel, es más que un homenaje al genio del fútbol local. Es seguir y recordar lo que el abuelo o el viejo les transmitieron: un amor incondicional por el Lobo, y Legrotaglie como símbolo y estandarte.

Un caso es el de Ezequiel Virues quien del pulso de Rodrigo Agüero se cubrió la espalda con un diseño muy particular. En el centro, el Víctor, dentro del escudo Blanquinegro y sobre el número “33″, como se llama la hinchada de Gimnasia. Un todo sobre el Blanquinegro.

El más reciente, anterior al de Agüero, fue el de otro hincha que se tatuó octubre pasado la fecha 22/10/22, precisamente el día en que Gimnasia eliminó a Independiente Rivadavia tras vencerlo por 1-0 en los cuartos de final por el segundo ascenso de la Primera Nacional. Un recuerdo de quién manda en los clásicos del Parque.

El más original fue el de Gonzalo Domínguez otro hincha que homenajeó al Maestro con una singular leyenda en el dibujo plasmado en su pecho. “Hoy Mendoza está de fiesta. Vino el Víctor con su orquesta”.

Y otros tatuajes de la barra brava de Los Famosos 33 circularon en las redes sociales por sus particulares significados. Algunos no lo entenderán, pero cada dibujo vale por su simbolismo particular. En cada piel, una historia diferente.

