Godoy Cruz se rearma con Diego Flores: quiénes se quedan y quiénes se van

Diego Flores, en su segunda etapa a cargo de Godoy Cruz Antonio Tomba, arrancó con los preparativos previos a la pretemporada. Analiza el plantel con el que cuenta, los hombres que necesita y los que liberará.

Tras los primeros ensayos desarrollados en la semana en Coquimbito, se pudo observar varias ausencias de peso y jugadores trabajando diferenciado. Entre éstos, algunas figuras que no tiene definido su futuro en el Tomba, como son los casos de José Canale, Franco Negri, Néstor Breitenbruch y Nahuel Cainelli.

Esta mañana el Club Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a la práctica y ya se hizo cargo de manera oficial el regreso del entrenador Diego Flores, conocido como El Traductor Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Cuál es la situación de los jugadores

Para algunos el vínculo con la Bodega finaliza en unos días. Otros analizan nuevas ofertas y otros directamente ya fueron avisados que no estarán en los planes del Expreso.

Si bien tiene contrato hasta el 31 de diciembre, José Canale debe regresar a Libertad de Paraguay, su club de origen y dueño de su pase. Su idea es que se le extienda el contrato con Godoy Cruz, aunque la decisión de Flores parece ser la contraria, tomando en cuenta que prefiere contar con Daniel Garnero , jugador que ya confirmó su disposición para la nueva temporada.

Con respecto a Franco Negri, Godoy Cruz tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción de compra por el 60% de su ficha. En el caso de Cainelli, se le finaliza el contrato el 30 y deben definir su renovación. En tanto que Breitenbruch estaría negociando con Belgrano de Córdoba estando en vínculo con el Tomba.

Quien no será tenido en cuenta será Nélson Acevedo. Después de extender su contrato por un año más pidió extender su licencia para analizar una interesante oferta de Alianza Lima de Perú. Esto no fue bien recibido por el club que dejó bien en claro que no hay intención de transferirlo.

La lista de partidas seguirá, sin dudas; al igual que habrá una importante renovación en el plantel del Traductor. Quienes deben buscar nuevos destinos porque el DT no los tendrá en sus planes de cara a la próxima temporada son Juan Pintado; Gabriel Vega, Santiago Paiva, Facundo Rodríguez y Fabián Henríquez, este último ya se encuentra de regreso en Huracán de Parque Patricios.

Los ausentes en el Tomba

Según se publicó en Los Andes, no se entrenaron Martín Ojeda, quien está de licencia para analizar ofertas. Y Tomás Badaloni quien está en Italia realizando trámites de la doble ciudadanía.

Además, varios juveniles fueron bajados a entrenar con el plantel de Reserva como Facundo Altamira, Luciano Pizarro, Emanuel Quinteros y Nahuel Brunet. Mientras que otros fueron convocados por Flores a la Primera profesional. Ellos son: Nicolás Canela, Mateo Mendoza, Agustín Villalobos, Tomás Menegón, Agustín Valverde, Gastón Pedernera, Leandro Soria y Joaquín Brizuela.

¿Se mencionan refuerzos?

Si, por supuesto. Son nombres que suenan fuerte aunque sin concreciones. Un caso es el de Lucas Arce, ex defensor de Gimnasia y con quien habría un acuerdo de palabra. Arce se está recuperando de una operación de meniscos y su contratación sería un hecho.

A quien Godoy Cruz ya le puso el ojo es a Enzo Hoyos, mediocentro ofensivo de 22 años que está vinculado con Chacarita hasta diciembre del 2024. Sin embargo se trata de un jugador que encuadra en el rompecabezas de Flores para que llegue a préstamo.

Otro cuyo nombre ilusiona es Tomás Conechny de 24 años. Godoy Cruz ya envió una oferta formal por el 80% de la ficha a Almagro. El delantero surgido de CAI (Comisión de Actividades Infantiles) en el 2008, convocado para la Sub 15, 17 y 20, no pasó desapercibido y vistió la de San Lorenzo. De allí paso por Portland Timbers de la MLS y en Maldonado de Uruguay, además del Tricolor en la Primera Nacional.

Jugadores como él es lo que busca Godoy Cruz. Hace seguimientos y rearman las piezas, entre las que les urge un marcador de punta derecho y otro central más.