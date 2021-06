Finalmente, este martes comienza el segundo juicio por los abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo. A las 8:30 serán citadas las nueve acusadas que tiene la causa.

Este martes se reanudará el juicio por los abusos del Instituto Próvolo con el tribunal conformado por: Gabriela Urciolo (presidenta), Rafael Escot (Primer Vocal), Belén Salido (Segunda vocal), Belén Rena (Primera Suplente), Armando Cecilio Martínez (Segundo Suplente), Ángel Federico Rapacioli (Tercer Suplente) y Eduardo Andrés Orozco (Cuarto Suplente).

Son nueve las mujeres imputadas que se juzgarán: las religiosas Kumiko Kosaka (46) y Asunción Martínez (53); la ex representante legal del colegio, Graciela Pascual (65); las ex directoras del instituto Gladis Pinacca (66), Cristina Leguiza (50), Valeska Quintana (48) y Laura Gaetan (60); la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la ex cocinera del establecimiento, Noemí Paz (63).

La más complicada es Kumiko Kosaka, una monja oriunda de Japón, quien se encuentra con prisión domiciliaria. No sólo está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo en siete hechos, sino que también está acusada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

Este juicio es el segundo que se realiza a partir de las atrocidades cometidas en el instituto de chicos sordos Próvolo. En esta ocasión, se pretende esclarecer los episodios sufridos por 36 personas, que fueron abusadas sexualmente durante años en el colegio de calle Boedo cuando eran menores de edad.