El boxeador mendocino, Jorge “Junior” Arias quedó primero en el ranking de la Federación Argentina de Boxeo, en la categoría peso pesado.

En el día en que se conmemora el día del boxeador argentino, el púgil lasherino habló con Vía Mendoza: “Es una responsabilidad, pero la tomo con tranquilidad. Me enteré del ranking hace un par de días y como digo siempre, el boxeo lo tomo con todos los condimentos que éste deporte te brinda. Lo disfruto.”, sentenció Arias Jr.

//Mirá también: Santiago “Morro” García: hoy cumpliría 31 años el goleador que dejó su vida en Godoy Cruz

Jorge Arias Jr. y Jorge Arias padre, boxeador y entrenador, símbolos del boxeo de Las Heras. Arias Box

Jorge Alejandro Arias, luego de imponerse en fallo unánime el pasado 28 de agosto por puntos, al bonaerense Kevin Espíndola en Las Clavelinas, Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, la Federación Argentina de Boxeo publicó el nuevo ranking donde Jorge “Junior” Airas figura en el primer lugar de la categoría peso pesado.

Ranking FAB

Mientras espera que se confirme la pelea por el título sudamericano, Arias sintetizó la pelea ganada ante Espíndola: “Fue una pelea que tuvimos que ajustar detalles sobre lo planificado. La experiencia desde el rincón (conducido por su padre Jorge Arias), nos permitió llevar el combate de forma segura”.

El fallo de la pela fue: Alejandro Bokser 59/55; Maximiliano Dolce 59/55 y Mirta Jara 58/56. Sobre la decisión de los jueces, Arias dijo: “Desde el tercer asalto sabía que estaba ganado, por eso le dije a mi padre en el rincón, que estaba tranquilo, por eso regulé las energías y gane una pelea muy importante”.

Si bien “Junior” Arias no confirmó nada sobre la pelea por el título sudamericano, todo indica que se llevará a cabo el 23 de octubre próximo ante el experimentado boxeador cordobés, “Chiquito” Bracamonte de 130 kilos.

Jorge "Junior" Arias, el boxeador de Las Heras con proyección internacional. Arias Box

Jorge Arias, el experimentado entrenador

Con 40 ligado al boxeo, Jorge Arias fue guiando deportivamente a varios boxeadores que llegaron a combatir en planos internacionales.

Junto a Diego Giménez, encargado de la preparación física de los boxeadores, es reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente trabaja junto a “Chino Madiana Promotions”.

Toda su familia está ligada al boxeo, hija, esposa, hijo, hasta nietos, pero “en casa no hablamos de boxeo”, y destacó “en el gimnasio no soy el padre de Juniors, y él sabe que no es hijo de Arias. Esa es la clave.”

Juniors Arias nació junto al boxeo “participando” desde muy chico en los entrenamientos de Pablo Chacón o el “Cotón” Reveco: “Hoy es su turno”, dijo Arias padre, quien cuenta con casi 100 chicos, en su gimnasio situado en calle San Miguel y Formosa del distrito Panquehua, Las Heras.

//Mirá también: Godoy Cruz está imparable: nuevo técnico, dos goleadas y mete presión

Día del boxeador argentino

El 14 de septiembre, se conmemora en Día del Boxeador argentino en homenaje al combate entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, quienes se enfrentaron en el Polo Grounds de Nueva York, Estados Unidos, por el título mundial de los pesos pesados. Ese combate fue denominada la “Pelea del Siglo”.