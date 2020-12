Según el informe epidemiológico anual del Programa Provincial de Sida, en el 2017 se notificaron 319 casos de VIH en Mendoza, en el 2018 fueron 334 y en el 2019, 345. Sin embargo, el cierre del reporte de este 2020 reveló una considerable disminución de casos reportados: desde enero a la fecha fueron 110. El motivo no es otro que la pandemia por coronavirus. “Lo que sucedió fue que muchas personas no pudieron realizarse el testeo”, argumentaron.

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el Sida, toma más relevancia que nunca y en Mendoza hospitales y centros de salud ofrecerán asesoramiento, testeo, resultado en 20 minutos, folletería y preservativos. Todo de forma gratuita.

“Mucha gente no pudo acceder al diagnóstico. En este 2020, hemos registrado una disminución del número de casos: de 345 de diagnósticos nuevos notificados en el 2019, este año ha descendido a 110. Esto tiene relación directa con la pandemia y con sus limitaciones, en especial, en la circulación restringida durante los primeros meses de cuarentena que impidió a las personas acercarse a los sitios donde se realiza el test. Además, la atención en hospitales se abocó exclusivamente a la covid19 y no al HIV, no por falta de voluntad sino por la necesidad de contar con toda la infraestructura y recurso humano al servicio de la pandemia”, expresó Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Sida.

El profesional resaltó que nunca hubo en la provincia faltante de medicamentos y señaló que tomaron medidas excepcionales para que todos los pacientes registrados en el programa- alrededor de 2240- recibieran su medicación en tiempo y forma: “Se entregaba para 3 meses para que las personas no tuvieran que andar circulando en este contexto”, dijo.