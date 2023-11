Alfredo Cornejo pidió a los militantes de Juntos por el Cambio que fiscalicen en el balotaje para evitar “fraude”

A tres semanas de que se defina quién será el próximo presidente de Argentina, el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió a los militantes de Juntos por el Cambio que fiscalicen las urnas el próximo 19 de noviembre para evitar que haya “fraude” electoral.

El funcionario señaló a LN+ que “lo único que evita cualquier fraude es que en cada mesa haya un fiscal de Juntos por el Cambio que fiscalice”. Y agregó: “Porque 40 años de democracia para que concluyamos en que hay un empobrecimiento generalizado, y que además no tenemos una democracia plena, con fraude, sería un bochorno”.

“Juntos por el Cambio debería hacer su mayor esfuerzo militante, fundamentalmente en los lugares donde el kirchnerismo y el peso del Estado está siempre tentado a hacer fraude”, marcó Cornejo.

“Se pueden mezclar dos cosas: la posibilidad de fraude y la presencia de fiscales que no están preparados”, dijo y agregó: “Más que a quién votamos, yo pondría todo el énfasis del radicalismo y de la coalición Juntos por el Cambio en estar unidos y custodiar ese comicio. Acá lo que tiene que haber es que en ninguna mesa de la República Argentina haya duda de fraude. Eso lo único que lo garantiza son los fiscales democráticos”

Por qué Cornejo se manifiesta neutral ante el balotaje

El senador nacional señaló además que no pedirá el voto públicamente por Javier Milei o Sergio Massa “porque no tengo confianza en ellos dos. No tengo la confianza suficiente como para involucrarme públicamente”.

“Mi voto es como ciudadano, no como gobernador. Y mi voto no es como dirigente político, sino como ciudadano. Y probablemente lo mantenga en secreto”, expresó. También amplió que “no es relevante” a quién vote él; sino que “es mucho más relevante como dirigentes políticos de la democracia que custodiemos el comicio y el que gane no sea por fraude”.

Además, dijo que el hecho que “algunos manifiesten que votarán a Milei no tiene por qué significar la ruptura de Juntos por el Cambio. No sé quién fomenta la división de Juntos por el Cambio”.

“El que quiere votar a Milei, que lo haga. Que no tenga ningún reproche”, dijo y amplió: “Y los que no se animan y votan a Massa, que lo digan… No quisiera personalizar porque la personalización lo único que hace es dividir a JxC”.

“Unos argumentan que hay que votar a Milei porque si no tenemos ocho años de massismo. Pero para que eso pase, Massa tiene que ganar primero. No estoy tan seguro de eso. Y después, también para que gane Massa, Juntos por el Cambio se tiene que dividir y no existir alternancia. Y respecto de una victoria de Milei, de ocurrir, la coalición tiene que estar unida para darle sensatez al país. Nosotros queremos que le vaya bien al país con cualquier presidente, incluido Milei”.

Finalmente, habló sobre el grupo de dirigentes de origen radical que cenaron con Massa, como Nito Artaza; Leandro Santoro; Cecilia Moreau y Leopoldo Moreau. “Estos son unos impostores. Todos ellos están en el kirchnerismo hace diez años. Santoro, las hijas de Moreau, Nito Artaza. Lo que ocurre es que tratan de usar el aniversario de los 40 años de democracia para hacer un lavado”, cerró.