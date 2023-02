“Afortunadamente las mujeres han ido ganando lugar”: la historia de las empresarias destacadas de Mendoza

Hace algunos años era difícil ver que una mujer se desempeñara como empresaria en los distintos ámbitos de la industria. Ya fuese como ejecutiva o emprendedora, este ámbito era reservado y las barreras de cristal se encontraban en cualquier lugar. Este último mes, la Federación Económica de Mendoza (FEM) eligió a tres mujeres empresarias destacadas en la provincia por su trabajo. Acá las historias de Alejandra Zammitto, Mariana Pattini y Jesica Alejandra Bernareggi.

Son tres mujeres las destacadas por la FEM, que ahora competirán por el premio a nivel nacional. Son tres ámbitos distintos en los cuales cada una se desempeña, pero las tres comparten una historia en común, ser mujeres empresarias. En dialogo con Vía Mendoza contaron los detalles de sus trabajos y sus aspiraciones a futuro.

“Mujer Inspiradora”, la apuesta de Mariana Pattini, un hecho en su vida la llevó a fundar Regalos Inclusivos.

Son tres los rubros en los que fueron destacadas por la FEM, el primero es “Mujer Inspiradora del Año” y donde se encuentra Mariana Pattini, con su emprendimiento llamado: “Inclus Regalos”, un emprendimiento que comenzó por sus hijos y el mundo que desea para ellos.

“La inspiración principal que me llevó a dedicarme a este rubro y crear mi emprendimiento fueron mis hijas como representantes de las infancias y del mundo que les quiero dejar a ellas y a todos los niños y niñas. Como la más pequeña nació con Sindrome de Down, también me inspiró a valorar la diversidad en cada regalo y naturalizar las diferencias, para construir una sociedad empática, respetuosa, sustentable e inclusiva, igualando desde el juego y la celebración.”, contó Mariana sobre su inspiración.

“Mujer Inspiradora”, la apuesta de Mariana Pattini, un hecho en su vida la llevó a fundar Regalos Inclusivos. Foto: Gentileza

La mención busca que otras emprendedoras y mujeres se inspiren de quienes están a su alrededor. “Pienso que uno puede inspirar desde la autenticidad, desde demostrar que cualquiera puede ser referente para otros, que podemos sentirnos capaces de superarnos, que podemos elegir la actitud que tomar frente a sus circunstancias de la vida y cambiar de rumbo, que podemos llegar a más lejos de lo que pensamos, si somos coherentes y nos jugamos por nuestros sueños y deseos más profundos”, expresó con orgullo y agradeció la oportunidad.

“Mujer Pequeña Empresaria”: Alejandra Zammitto, su camino como mujer y gerente de una industria metalúrgica

Desde muy joven comenzó a trabajar en la industria familiar y este año fue distinguida por su labor como gerente de la empresa “Zammitto SRL” . Alejandra Zammitto comenzó su trayecto como empresaria a los 21 años de edad, en un rubro en el cuál había muy pocas mujeres.

“Mujer Pequeña Empresaria”: Alejandra Zammitto, su camino como mujer y gerente de una industria metalúrgica Foto: Gentileza

“Me hice cargo de la empresa a los 21 años (mujer y muy joven) en un rubro en el cual hacen 22 años había muy pocas mujeres liderando pymes. Las negociaciones las debía enfrentar con hombres mucho más adultos, lo que me obligó a forjar un carácter más fuerte para poder equiparme un poco y estar a las exigencias del medio. Afortunadamente las mujeres han ido ganando lugar en casi todos los puestos del sector, lo que es muy positivo”, recordó Alejandra.

Este premio lo entendió como un reconocimiento a todo el camino que atravesó hasta el día de hoy. Un camino que presentó algunas barreras sociales, pero en el cual nunca dejó de ser tenaz e ir para adelante, con el objetivo de dejar una huella positiva en la industria mendocina, ámbito en el que seguirá desarrollando nuevos proyectos.

“Mujer Mediana Empresa”: De la aventura de un viaje a la aventura en la vida, el desarrollo turístico de la mano de Jésica Bernareggi

El premio a Mujer Mediana Empresa se lo llevó Jésica Bernareggi de “Xnoccio Aventura”, un emprendimiento de turismo aventura en Mendoza.

Todo comenzó cuando Jesica y su marido volvieron de un viaje en España. En ese entonces ambos se habían ido a hacer temporada de rafting en el país europeo. Cuando retornaron a Mendoza, decidieron hacer una mezcla, entre el estilo que se hacía allá y a lo que los mendocinos estaban acostumbrados.

“Mujer Mediana Empresa”: De la aventura de un viaje a la aventura en la vida, el desarrollo turístico de la mano de Jésica Bernareggi Foto: Gentileza

“Primero que nada fue una sorpresa muy grata, siempre que uno recibe un “reconocimiento de este tipo” creo que es algo que genera una reflexión, y en mí caso, me hizo pensar en estos 15 años que llevamos, en todo lo que hemos transitado, en todo lo que ha involucrado. Sentir que venimos bien, que alguien noto lo que estamos haciendo y el esfuerzo que ponemos para crecer”, expresó Jésica respecto a la distinción recibida y contó que pretende seguir creciendo a nivel nacional.

El concurso a nivel nacional y el deseo de inspirar a otras mujeres

El trío mendocino se prepara, entre ansias y expectativas, para disputar el “Premio Mujer Empresaria 2023″ de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME) en los próximos meses. Aun así, hay algo que tienen en claro y es el objetivo de ayudar a otras mujeres empresarias.

Por eso a la hora de dejar tres consejos para las nuevas emprendedoras las tres coincidieron en los mismos pilares: