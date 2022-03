En los últimos días, los usuarios del transporte público del Este comenzaron a expresar sus reclamos en redes sociales. Señalan que las unidades no son suficientes, sobre todo al ingreso y salida de los colegios y que, por el hacinamiento, son habituales los tocamientos hacia las adolescentes.

Vía Mendoza consultó a estudiantes y padres de colegios secundarios sobre el servicio de transporte interno. Consideran que el problema central es el colapso de las unidades y los abusos dentro del colectivo.

Estudiantes de la escuela Constantino Spagnolo, de Junín

Tres alumnas viajan en un micro que “levanta a todas las personas de Palmira, sube a las de Barriales y a los estudiantes que van a la escuela allí”. En esa unidad, contaron que suben alrededor de 120 personas amontonadas, “por las ventanillas no entra el aire, va muy rápido, no llega a horario a destino”, pero destacan que “los choferes son muy respetuosos, generalmente siempre nos suben y no nos dejan solas en la parada”.

Sin embargo, una de ella sufrió abuso, por parte de un hombre adulto, camino al colegio.

Cinco estudiantes, dos mujeres y tres varones, viajan de Rivadavia a Junín. Ellos cuentan que “los micros en las horas pico no son muy frecuentes, pasan siempre llenos y solo paran en las primeras cinco paradas después de la terminal”, por lo que llegan a clases 25 minutos más tarde.

Como en el caso anterior, “las dos chicas hemos sufrido abuso dentro del colectivo” por parte de hombres que van camino al trabajo.

Los usuarios de la frecuencia Rivadavia-Junín comentaron a Vía Mendoza que “algunos choferes son respetuosos pero otros te tiran el ticket”. Además, con respecto al precio del servicio, que sale $ 35, contaron que “cobran $ 40 cuando pagamos con billete grande, sino nos reciben $30 perfectamente”.

Algunos estudiantes que hacen el recorrido Philip-Junín, comentaron que las frecuencias son cada una hora y de Junín a Philip “pasa una vez al mediodía y una vez a la tarde noche”. Contaron que deben tomar dos micros siempre, primero hasta Rivadavia y luego hasta Junín porque el directo pasa lleno; de lo contrario “nos quedamos solos en la parada, de noche, nos parece muy inseguro”.

¿Qué opinan los padres?

Los adultos coinciden en que los adolescentes viajan en malas condiciones porque van amontonados, debido a que viajan en horas pico, junto a los usuarios que se dirigen al trabajo.

“Lo mejor sería que los estudiantes viajaran en un micro aparte de los usuarios que van a trabajar porque nos da miedo que nuestras hijas sufran abuso”, expresó un padre.

Una mamá se refirió al abuso que sufrió su hija en el colectivo de Rivadavia-Junín y contó que “ella iba sentada del lado del pasillo y un adulto, que iba parado, le apoyó su miembro en el hombro todo el camino”.

Una mujer opinó que “es una vergüenza el transporte público que va hacia la escuela secundiaria de Junín”, desde Rivadavia. Comentó a Vía Mendoza que su sobrino en varias ocasiones tuvo que perder días de clases porque el transporte escolar no se paraba, al ir lleno, y al querer tomar otro colectivo no lo querían subir. Además, contó que desde la institución “no los dejan justificar las faltas”.

Ante situaciones de violencia de género, podes asesorarte: llamando al 144, vía WhatsApp al 1127716463, por mail a línea144@mingéneros.gob.ar y descargando la app.