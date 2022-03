En las últimas horas se volvió viral en TikTok el audio de un médico mendocino, el que ya se había hecho conocido en diciembre de 2018. En una cuenta en esta red social volvieron a compartir el mensaje de voz en el que el profesional le habla con mucha confianza a su paciente y desató una ola de risas.

Según se escucha en el audio que replicó la cuenta @medocinosoficial, el médico le llama la atención al paciente, quien le escribió para decirle que tenía dolor de rodillas. El traumatólogo lo regaña por haber salido a correr con sobrepeso, ya que eso no le hace bien a sus articulaciones y no está recomendado para las personas con obesidad, pero sí otros deportes como natación.

El profesional en cuestión sería Juan Manuel Ongay, reconocido traumatólogo mendocino, a quienes sus pacientes reconocieron rápidamente al escucharlo hablar.

El paciente habría salido a correr y eso le provocó dolor de rodilla. Foto: Orlando Pelichotti

El médico “más sincero” del mundo es mendocino

“Y cómo no te van a doler las rodillas, si te hacés el running, huevón, no tenés espejo en tu casa”, le reprocha el profesional de la salud a su paciente que le pidió tener una consulta con él para evaluar su situación.

“Vos te hacés el running y después me llamás porque te duelen las rodillas. Y obvio cul... cómo no te van a doler las rodillas. Más bien”, añade el traumatólogo y le es completamente sincero a su paciente que la causa de su dolencia es el sobrepeso.

Acto seguido, le recomienda: “No es un deporte para gordos. Para gordos tenés que hacer pileta, bicicleta fija, sumo... Hay un montón de deportes para gordos, pero no el running”. “¿Cuándo has visto un gordo corriendo?”.

En el perfil de TikTok en el que compartieron el audio resaltaron que es “el doctor más sincero del mundo”, y desató una ola de comentarios. “Tentada y al final le pasa los horarios”, “Decime que amas Mendoza, sin decirme que amas Mendoza”, escribieron algunos usuarios.

“Voy a ir a Palmares a que me atienda y me hable con sinceridad qué deporte me conviene”, “Él me operó la rodilla y me habló igual, después de eso bajé 16 kilos. Un genio, es traumatólogo y va al hueso”, “Doctor la posta”, fueron otros de los cientos de comentarios sobre el video que superó los 46 mil me gustas.