Accidente en el Challao: murió una de las estudiantes, y UNCuyo decretó tres días de duelo

Una triste noticia sacude a la comunidad de Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), luego de que se confirmara la muerte de Lucía Masman, la joven de 20 años que se encontraba internada en el hospital Central, producto del accidente que ocurrió el lunes en la zona de El Challao. En total, 16 estudiantes tuvieron que ser asistidos luego del vuelco que se produjo en el cerro Arco.

Cómo fue el accidente de los estudiantes de UNCuyo

La noticia fue confirmada por la tía de la víctima a Radio Mitre Mendoza este miércoles. El trágico accidente ocurrió el lunes a las 15.35 horas en la avenida Champagnat, cuando los jóvenes volvían de una actividad académica en el Cerro Arco, que había sido suspendido por mal tiempo: iban a realizar una caminata por la Quebrada del Durazno a la zona de la Piedra de Isidris.

Decretaron tres días de duelo en UNCuyo por la muerte de Lucía Masman.

Según las primeras versiones, la Policía pensó que una de las ruedas del rodado sufrió un desperfecto (se reventó la cubierta) lo que generó el vuelco; pero con el correr de las horas esta hipótesis no ha sido confirmada y para la Fiscalía de Tránsito la situación fue que la conductora perdió el control por causas que aún no están establecidas.

Por el hecho, una joven de 19 años está detenida por el accidente, al ser la conductora de la camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban varios chicos en la caja. De ellos, tres permanecen internados en grave estado. La investigación preliminar indica que la chica perdió el control del vehículo, al morder la banquina, lo que desembocó en el vuelco.

Se espera que el fiscal a cargo de la causa formalice la acusación por lesiones graves y lesiones leves. De ser así, la joven recuperaría la libertad previo pago de una fianza.

Si bien la Ley de Tránsito no admite que 15 personas viajen en un vehículo -sobre todo en la caja de una camioneta donde no hay medidas de seguridad- técnicamente se trataría de un caso de “culpa compartida”: la conductora no debería haber llevado a sus compañeros de esa forma y éstos -mayores de edad- asumieron el riesgo al subir voluntariamente.

La UNCuyo decretó 3 días de duelo por la muerte de Lucía Masman

Producto de la lamentable noticia, responsables del Gobierno de la UNCuyo decretaron 72 horas de duelo con banderas a media asta por el fallecimiento de Masman, que cursaba sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de esa Casa de Estudios. De los tres días de duelo, el primero será este miércoles 19 de octubre, y será con suspensión de actividades académicas y administrativas en la Universidad.

La Rectora Esther Sánchez, junto con funcionarios del Rectorado y los decanos de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas, visitaron a las familias de los estudiantes internados en el Hospital Central, los escucharon y se pusieron a disposición para ayudar. La Académica instruyó, a través de la Resolución 3419/2022, una investigación interna para conocer en profundidad los detalles de la actividad previa al accidente.

Además, las facultades de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras pusieron a disposición de sus comunidades asistencia psicológica para quienes la requieran y el equipo de Salud Mental de Salud Estudiantil del Rectorado convocó a todos los interesados en participar a un espacio grupal de escucha y acompañamiento para estudiantes o cualquier integrante de la comunidad que se sienta afectado por lo ocurrido.

Esta reunión, que se propone realizar una escucha activa y acompañamiento respetuoso y confidencial, tendrá lugar el jueves 20 de octubre a las 11 en el Comedor Universitario.

Parte médico de los tres estudiantes de UNCuyo que permanecen internados

Este miércoles por la mañana el hospital Central emitió un comunicado donde detalló el estado de tres pacientes: