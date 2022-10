Blas Díaz, capitán de Alianza, tras el tremendo accidente en moto: “Es un milagro que lo esté contando”

Blas Díaz, de 23 años, capitán de Alianza de San Juan, protagonizó un grave accidente en su moto que lo dejó al borde de la muerte. A un mes de aquel momento, se encuentra junto a su familia recuperándose en casa, y con la absoluta fe de que volverá a jugar al fútbol.

A un mes de lo que podría haber sido una tragedia, Blas Díaz, jugador de Alianza, celebra por una nueva oportunidad de vivir. Estuvo en coma tras chocar su moto contra una camioneta y hoy, en su casa en Las Chacritas caminando con la ayuda de un andador e impulsado por la fe y su familia, afirma que volverá a jugar al fútbol.

El accidente que lo dejó en coma

Fue en la madrugada del 18 de septiembre, en el barrio Aramburu, cuando Blas Díaz casi pierde la vida. Iba a bordo de su moto y, tras perder el control, se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada.

Fue internado en el hospital Guillermo Rawson y diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de maxilar, traumatismo facial, traumatismo cerrado de tórax, fractura de miembro inferior derecho y politraumatismo grave, según fuentes policiales. Luego fue sometido a una operación en su cerebro.

Mientras tanto toda la comunidad del fútbol sanjuanino, sin distinción de colores, oraron por su recuperación. Y a fuerza de fe, Díaz salió a delante.

Blas Díaz y su familia, tras el accidente en moto que casi le costó la vida. Foto: Tiempo de Cuyo

Blás despertó con más fuerza

Según la publicación de Tiempos de San Juan, el capitán luchuzo tiene un vacío entre sus recuerdos. Sólo es consiente desde el momento en que se despertó en la habitación del hospital, cuatro días después del accidente, encontrándose con un montón de cables sobre su cuerpo.

“Gracias a Dios lo puedo contar y eso me pone muy feliz. Ahora es un largo paso, pero tengo toda la fe que pronto voy a estar bien”, confió el jugador.

Blas Díaz, tras el accidente en moto, dijo que volverá a jugar. Foto: Tiempo de Cuyo

“Mi señora me decía que era increíble cómo se puso en oración mi nombre y mi salud. Yo me emociono y pienso como la gente hizo tantas cosas por mí. No tengo palabras de agradecimiento. Es un milagro de que yo lo esté contando y de que tan rápido haya salido”.

Su insistente pregunta es ‘¿cuánto falta para regresar a las canchas?’. Porque en su interior tiene voluntad y fuerza de volver: “Siento que lo voy a lograr, volveré a jugar al fútbol y seré lo que era antes “.

Blas Díaz, tras el accidente en moto que casi le costó la vida. Foto: Tiempo de

Hace 5 años protagonizó otro accidente en donde perdió a su amigo Nico

En 2017, Blas Díaz fue protagonista de un accidente de auto grave en donde su mejor amigo Nicolás Medina (17) perdió la vida.

Ambos iban en un Fiat Strada por calle Belgrano, en San Martín. Chocaron contra un poste de luz y volcaron. Díaz fue internado por las heridas, mientras que Nicolás no contó con ese mismo destino y murió.

De allí que Blás lleva a su amigo presente en su piel, con el nombre ‘Nico’ tatuado en uno de sus brazos. Fue muy importante en su vida como él para la familia de Medina, que también lo acompañó en todo el proceso de recuperación, tras este tremendo accidente en moto.