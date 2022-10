Accidente en El Challao: imputaron a la conductora de la camioneta que volcó con estudiantes de la UNCuyo

María Cielo Vergara, la joven de 19 años que conducía la camioneta Chevroet S10 que volcó en El Challao con 16 estudiantes de la UNCuyo, fue imputada por homicidio culposo tras la muerte de Lucía Masman y por lesiones graves agravadas por ser más de una las víctimas.

La decisión la tomó el fiscal de Tránsito Fernando Giunta, quien ordenó que quedara inmediatamente en libertad debido a que se trata de un delito excarcelable y porque la joven no tiene medidas pendientes ni antecedentes.

Indicaron que Vergara está muy afectada por lo ocurrido la siesta del lunes en El Challao, frente al barrio Corredor del Oeste cuando bajaban del Cerro Arco, y debió recibir asistencia psicológica.

Lucía Masman (20), una de las jóvenes que estaba internada en Terapia intensiva en el Hospital Central, falleció alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles. Este suceso empeoró el estado psicológico de la conductora de la camioneta.

Lucía Masman, la joven que falleció por el vuelco de la camioneta en El Challao, tras pasar dos días internada en Terapia intensiva.

Las declaraciones de los estudiantes de la UNCuyo

Antes de tomar la decisión de imputarla, Fernando Giunta tomó declaración a varios de los estudiantes de la UNCuyo que fueron víctimas del siniestro vial.

Los jóvenes se subieron a la camioneta en la tarde del lunes para bajar de la base del Cerro Arco, tras suspenderse el trekking que realizarían con profesores en la Quebrada del Durazno.

Los estudiantes coincidieron en que Vergara solo quiso ayudarlos, ya que no tenían cómo regresar y estaban bajo la lluvia y el granizo. Además, indicaron que todos se subieron a la camioneta Chevrolet S10 voluntariamente.

De todas maneras, los pesquisas continuarán con la investigación para determinar qué produjo el accidente. Por el momento, la hipótesis es que la joven mordió la banquina, perdió el control del vehículo y volcó.

Mientras esperan la recuperación de las otras tres víctimas internadas, seguirán tomando declaración al resto de los estudiantes víctimas del vuelco en El Challao.

Parte médico de los tres estudiantes de UNCuyo que permanecen internados

Este miércoles por la mañana el hospital Central emitió un comunicado donde detalló el estado de tres pacientes:

María Di Silvestro, 32 años , ayer entró a quirófano para colocación de captor de PIC (sensor para medir la presión Intracraneana). Continúa en Terapia Intensiva en mal estado general. Pronóstico reservado. Terapia Intensiva

Kevin Morales, de 26 años , está internado en traumatología. De regular a buen estado general. Fractura de omóplato y clavícula derecha. El día de hoy se definirá conducta quirúrgica. En seguimiento por Salud Mental. Sala común.

Julieta Mence, de 21 años, está internada en neurocirugía, con monitoreo del estado neurológico por HSA (hemorragia sub aracnoidea) la cual no requirió cirugía. Fractura de clavícula derecha. Sala común.

Cómo fue el accidente de los estudiantes de UNCuyo

La noticia de la muerte de Lucía Masman fue confirmada por la tía de la víctima a Radio Mitre Mendoza este miércoles. El trágico accidente ocurrió el lunes a las 15.35 horas en la avenida Champagnat, cuando los jóvenes volvían de una actividad académica en el Cerro Arco, que había sido suspendido por mal tiempo: iban a realizar una caminata por la Quebrada del Durazno a la zona de la Piedra de Isidris.

Según las primeras versiones, la Policía pensó que una de las ruedas del rodado sufrió un desperfecto (se reventó la cubierta) lo que generó el vuelco; pero con el correr de las horas esta hipótesis no ha sido confirmada y para la Fiscalía de Tránsito la situación fue que la conductora perdió el control por causas que aún no están establecidas.

Por el hecho, una joven de 19 años está detenida por el accidente, al ser la conductora de la camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban varios chicos en la caja. De ellos, tres permanecen internados en grave estado. La investigación preliminar indica que la chica perdió el control del vehículo, al morder la banquina, lo que desembocó en el vuelco.

Se espera que el fiscal a cargo de la causa formalice la acusación por lesiones graves y lesiones leves. De ser así, la joven recuperaría la libertad previo pago de una fianza.

Si bien la Ley de Tránsito no admite que 15 personas viajen en un vehículo -sobre todo en la caja de una camioneta donde no hay medidas de seguridad- técnicamente se trataría de un caso de “culpa compartida”: la conductora no debería haber llevado a sus compañeros de esa forma y éstos -mayores de edad- asumieron el riesgo al subir voluntariamente.