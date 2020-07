Adriana Ocampos es salteña y está internada en el hospital Scaravelli de Tunuyán donde se recupera de coronavius.

“Soy policía, salí el domingo a las siete de la mañana a trabajar y fue el último beso que le di a mi bebé. Desde entonces que estoy en este hospital internada”, se emocionó Ocampos.

Adriana Ocampo: “Te amo, ya voy a ir a casa, ¿sabés?”, señala entre lágrimas la agente policial al ver a su hijo.

“Te amo, ya voy a ir a casa, ¿sabés?”, señala entre lágrimas. “¿Te vas con la tía? Cuidate mucho, portate bien”, le dice conmovida Adriana a través de la ventana del hospital. Ante las lágrimas del pequeño, Adriana le pide que no llore. “Ya va a ir mamá a casa, te amo”, se observa en el video.

La agente policial de Mendoza, está internada desde el pasado domingo 19 de julio, ya que tiene coronavirus. La efectivo publicó en su cuenta de Facebook un emotivo video que la muestra saludando a su pequeño hijo a través de una ventana.

“Soy positivo de coronavirus 19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mí trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo. Me partió en dos esa situación de mierda”, escribió Ocampos en la red social.

“Mi bebé es lo único que tengo, mi familia vive en Salta. Mi amiga que lo está cuidando es como una hermana”, remarcó la agente polical.