Los insultos y destratos a las personas que contraen coronavirus en Mendoza no cesan. En esta oportunidad, una familia de Godoy Cruz fue víctima de los agravios de sus vecinos quienes, lejos de preocuparse por ellos, les enviaron crueles mensajes y los amenazaron de muerte.

Esta no es la primera vez que los enfermos de Covid-19 son discriminados en plena pandemia. Le ocurrió a un anestesista de Guaymallén en el mes de abril, al famoso “caso 98” y a la familia de la comerciante de Maipú, entre otros que visibilizaron esta situación.

Ahora, las nuevas víctimas son una mujer que contrajo el virus y está internada en el hospital Lencinas y su marido, quien fue ingresado a la Clínica Santa Clara. Según reveló diario Mdz, a la pareja le llegan mensajes con insultos y amenazas, a cualquier hora, lo que se suma a extrañas llamadas y al escrache en las redes sociales.

Amenzas por Whatsapp.

Esta paciente y su marido aseguran que se contagiaron en una reunión familiar, a pesar de cumplir con los protocolos sanitarios y con el aislamiento. “Se contagiaron en una reunión familiar y nunca violaron la cuarentena”, contó una de las hija al medio local.

Además, resaltó que desde el primer momento que se enteraron que habían estado en contacto con un positivo, llamaron al 0800 COVID y se recluyeron para no propagar el virus. Eso fue un martes y recién el viernes empezó a sentir los primeros síntomas.

Amenazas al matrimonio

“Te vamos a quemar viva“, fue uno de los tantos mensajes que recibió la mujer noches atrás. “Ya sabemos dónde vive, la vamos a hacer cagar a usted y a su marido“, le escribieron por Whatsapp.

“No sé cómo consiguieron su número y ahí la empezaron a llamar personas desconocidas. Eran tantas, que la doctora que la atendía le dijo en un momento que no podía seguir esa locura, y que no respondiera más”, dijo la hija.

Además, en algunos grupos de compraventa de Facebook iniciaron una campaña “preventiva” en la que se nombraba a la familia y se mencionaba su dirección.

Mensajes en Facebook.

A raíz de lo ocurrido, decidieron realizar una denuncia en la fiscalía. ​Pero esto no les quita el miedo de que pueda ocurrirles algo y los vecinos reclaman por desinfección en la zona.

La denuncia.