La Municipalidad de General Pueyrredon continúa las reuniones con vecinos en el marco del Presupuesto Participativo, una iniciativa que tiene como objetivo que los propios vecinos de cada barrio puedan decidir en qué utilizar parte del presupuesto del Municipio.

Para esto, podrán presentar propuestas e inversiones a realizar por tema como mejoras del espacio público, seguridad, tránsito, deporte, educación, salud, cultura, entre otros, hasta el 30 de abril. Los proyectos que sean factibles (legal, técnica y presupuestariamente) serán sometidos a votación y los ganadores se realizarán al año siguiente. Las propuestas se pueden presentar a través del sitio www.participa.mardelplata.gob.ar o bien en forma presencial.

Desde su lanzamiento a mediados de febrero, ya se han presentado 350 ideas de vecinos de Mar del Plata y Batán. Más del 50% de los proyectos presentados están orientados a la mejora del espacio público como arreglo de calles, veredas, luminarias y plazas.

En el transcurso de los últimos días, se recorrieron seis de las 11 zonas en las que se dividió al Partido de Gral. Pueyrredon para esta propuesta. Ya se realizaron encuentros en distintos espacios como la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata (zona 2), Club River (zona 4), Club Talleres (zona 3) y Club Biguá (zona 6). Son 10 los consejeros zonales que se ocupan de la factibilidad de los proyectos y la elección de las ideas.

Uno de los vecinos que se acercó a las reuniones, que cuentan con la presencia del intendente, Guillermo Montenegro, y parte de su gabinete, en este caso, realizada en Club River del barrio Constitución y manifestó que “es la primera vez que participé en una reunión del Presupuesto Participativo. Sinceramente, me resultó muy interesante, no conocía el tema ni de qué se trataba. Obviamente, es una muy positiva idea. Me interesó mucho, voy a pensar algunas ideas para aportar”.

Cronograma de reuniones zonales

Las reuniones continuarán en otros lugares del Partido de Gral. Pueyrredon, siempre a las 18: