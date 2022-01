Entre la amplia propuesta teatral con la que cuenta la temporada de verano en Mar del Plata, hay un infantil que se destaca por estar especialmente realizado para personas con distintos tipos de discapacidades, la obra “Una explosión de emociones” tiene adaptaciones para niños con dificultades sensorial, cognitiva, física, etc.

Una función distendida, para toda la familia Foto: Facebook: @DistendArte

Samanta Conforti, directora y creadora del proyecto “DistendArte”, dialogó con Vía Mar del Plata y explicó que se trata de “una hermosa obra de teatro infantil destinada a público infantil y familiar”; es una “Función distendida” para personas que presente alguna dificultad sensorial, cognitiva, física.

¿De qué se trata la obra?

Samy y sus amigas las emociones, nos proponen disfrutar de una función distendida con adaptaciones especiales para toda la familia, donde juntos vamos a planificar su viaje de vacaciones.

En el transcurso de la obra, Samy experimentará diferentes sensaciones corporales y estados de ánimo que le permitirán reconocer cuál es la emoción que está sintiendo, luego todos juntos buscarán estrategias que le permitan volver a la calma.

Una función distendida, para toda la familia Foto: Facebook: @DistendArte

Una obra muy divertida, musical y participativa

La obra está integrada por Samanta Conforti, Sebastián Azconovieta, Gisela Infantino, Batiana Zapatel y Yessica Tejera y la participación del intérprete de lengua de señas, Carlos Tejara.

La misma se estrenó en Villa Victoria el pasado 4 de enero. También se presentará en el mismo espacio los días 18 de enero y 1 de febrero.

También se puede disfrutar en “5 Sentidos”, los días 13, 20, 27 de enero, además del 2 y 10 de febrero.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de la Villa Victoria de 17 a 20

Y en 5 Sentídos en la boletería a partir de las 19hs o en el teatro del Ángel a partir de las 17hs.

Una función distendida, para toda la familia Foto: Facebook: @DistendArte

La historia detrás del proyecto:

“El proyecto lo tenía en mente hace bastante porque había escuchado hablar de este tipo de funciones pero no me sentía preparada para hacerlo, y hace dos años y medio diagnosticaron a mí niño con autismo y tuve que aprender un montón, convertirme un poco en terapeuta para él, igualmente yo había estudiado algo porque soy docente y profesora de danza, y siempre me interesó saber para poder llegar a todos mis alumnos”, explicó Samanta en declaraciones a Vía Mar del Plata.

Samanta comenzó a dar clases de danza a un grupo de adolescentes y adultos con discapacidad “Y me fui metiendo cada vez más en el tema. Hice infantiles y los dirigí durante diez años y sentí que ahora era el momento que tenía el conocimiento para hacerlo y que siempre hay un montón de infantiles y hay muchos niños que se quedan afuera porque necesitan de estás adaptaciones para poder ir”, afirmó.

“En el elenco hay acompañante terapéutico, profe terapista ocupacional, traté de que estén capacitados en el tema además de que tienen experiencia en teatro”, concluyó.