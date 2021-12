Quedó inaugurado el “Espacio Vilas” en el Club Náutico Mar del Plata (CNMP). Este museo cuenta con una presentación dividida en varias etapas, desde su nacimiento en el Club junto al profesor Felipe Locicero pasando por toda su trayectoria deportiva con fotos, información, gigantografías, trofeos y premios, todos elementos originales del propio Vilas.

Para ello, el Ente Municipal de Deporte y Recreación (Emder) colaboró con el CNMP en el armado del espacio. Además, la Secretaria de Cultura lo pondrá en la lista de museos locales para ser visitados y el Ente Municipal de Turismo (Emtur) promocionará y difundirá la propuesta en todo el país. De esta forma, se conformó –hasta el momento- la única muestra del extenista marplatense. El Espacio Vilas podrá ser visitado por público en general a partir del sábado 18.

El periodista e investigador Eduardo Puppo fue el responsable de llevar adelante esta iniciativa con todo el material que se muestra en el Espacio Vilas. “Vamos a seguir incorporando cosas a lo largo de los meses”, adelantó Puppo y agregó: “Este espacio seguramente se va a coronar con el Número 1 del mundo que Guillermo consiguió en los ‘70 y la ATP debe restituirle. Siempre fue un gran anhelo. Él quiso ser el Número 1 del Náutico, después de la Argentina, de Latinoamérica y del Mundo, y lo fue. Ahora solo falta la restitución que estamos luchando y próximamente vamos a tener noticias”.

El intendente, Guillermo Montenegro, también formó parte de la inauguración, y manifestó que “este es un gran esfuerzo que hizo el Club. Creo que es muy importante como reconocimiento y también para la ciudad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fue a mi colegio a dar una charla a los alumnos de sexto y séptimo grado. Me acuerdo que no paraba de repetir la palabra esfuerzo. Eso me quedó muy marcado, desde los 11 años me sigo acordando. Y eso marcó su vida deportiva”.

Asimismo, el jefe comunal resaltó que “esto habla de un compromiso del Club con Guillermo y con la ciudad. Les agradezco a todas las autoridades. Estas son las cosas que quedan para el Club, para el tenis, para Mar del Plata. También agradezco a los que lo hicieron posible. Lo voy a disfrutar al igual que todos los que estamos en la ciudad y muchos de los que nos visiten”.

En la presentación también estuvo presente el presidente del CNMP Juan Agra y Daniel Larreina, presidente de la Federación Atlántica de Tenis (FAT) y director de la escuela de tenis del Náutico, quien tuvo la idea original de realizar este museo en homenaje al mayor ídolo del tenis argentino.