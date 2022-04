Paloma Doti, la joven estudiante marplatense de tan sólo 16 años, sigue haciendo historia y ya trascendió las fronteras de Argentina, luego de ser convocada por el prestigioso periódico de los Estados Unidos, The New York Times, para lo cual tendrá que viajar a Nueva York en los próximos meses.

Cabe destacar que el pasado año la estudiante de secundaria brilló con su cuento “Ojos bien abiertos”, al ganar el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días”, organizado por el Centro Ana Frank Argentina.

Con un estilo propio bien marcado en sus ensayos, desde entonces tuvo una importante repercusión en medios locales y nacionales. Además, fue convocada para escribir artículos periodísticos y otros textos para diferentes medios de prensa escrita y audiovisual en Estados Unidos.

Ya en 2022 le llegó una convocatoria por parte del diario estadounidense The New York Times, por la cual la premiaron entre más de 4 mil postulantes para realizar el curso de periodismo denominado “Writing the Big City: Reporting in NYC”, (Escribiendo la Gran Ciudad: Reportando en Nueva York), en el marco de su propuesta “The School of the New York Times”, (La Escuela del New York Times), que se llevará a cabo en la ciudad de origen de la publicación en julio próximo.

“Lo imposible, se hizo posible. Tengo que pellizcarme para recordar que esto no es un sueño: comienza mi carrera como periodista”, dijo Paloma.

“Es conmovedor para nosotros como padres que Paloma haya encontrado su propia voz y que la pueda hacer oir al mundo”, aclaró Silvana, su mamá, al tiempo que agregó que “su familia está haciendo un esfuerzo muy grande para que se realice este viaje, y es por esto que abrimos una cuenta bancaria. Todo aquel que quiera y pueda colaborar con Paloma, estaremos eternamente agradecidos”.

El alias por si alguien desea colaborar es: AYUDA.PALOMA.VIAJE