El intendente Guillermo Montenegro participó este lunes de la primera jornada de inscripción y charla informativa para el ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se llevó a cabo en el Polideportivo “Islas Malvinas” y asistieron alrededor de 700 postulantes a la fuerza de seguridad bonaerense, que se desempeñarán en la escuela de capacitación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En este marco, el jefe comunal destacó: “Ser policía no es un trabajo, es una vocación. Y la vocación policial es algo que se siente; no se busca un laburo, se busca -incluso- pensar en dar la vida por alguien que ustedes no conocen.”

El intendente participó de la primera jornada de capacitación a ingresantes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires Foto: Municipalidad de General Pueyrredón

A continuación sostuvo que “ahora, la responsabilidad de cada uno de ustedes es saber que tienen que cuidar a todos los vecinos que están en la provincia de Buenos Aires en general y de General Pueyrredon en particular”.

“Todos los días van a tener que pensar primero en el otro; en el momento que empiezan a olvidarse de eso, es cuando ustedes solos tienen que empezar a dejar de ser policías”, concluyó.

Durante la charla informativa se interiorizaron acerca del proceso de ingreso como también acerca de la formación que recibirán en la escuela de capacitación.

En esta etapa deberán sortear evaluaciones físicas, teóricas, psicológicas y una entrevista personal. Quienes sean seleccionados ingresarán a la escuela de policía a partir de marzo, cuando inicia el ciclo 2022.

Además del Intendente, estuvieron presentes el secretario de Seguridad municipal, Horacio García; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el subsecretario de Formación y Capacitación Profesional, Javier Alonso; el director provincial de Formación y Capacitación, Gonzalo García; la secretaria gral. de la Policía de la Provincia, comisario general Lidia Vieras y el director nacional del Correo Argentino, Rodolfo Iriart.

Homenaje a efectivos fallecidos en servicio

A continuación, el Intendente estuvo presente en el acto oficial en recuerdo de los policías de la provincia de Buenos Aires caídos en cumplimiento del deber.

Durante la ceremonia, realizada en la Plaza “Osvaldo Soriano” -ubicada en Tucumán y Laprida- el jefe comunal remarcó el especial agradecimiento a los efectivos por “haber elegido esta vocación que nos permite al resto de la sociedad poder vivir”.

“Fui ocho años Ministro de Seguridad y lo peor que me ha tocado es hablar con la familia de los policías fallecidos en el cumplimiento del deber o heridos que los marcará toda la vida. No hay forma de compartir ese dolor, por más que uno diga “lo acompaño” o “lo comprendo”, ese dolor es incomprensible, solo lo entienden las familias”.

Por último, las autoridades hicieron entrega de ofrendas florales que fueron colocadas al pie del monumento emplazado en el espacio.

En el acto -que estuvo organizado en forma conjunta con todas entidades que nuclean a personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires-, también estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Horacio García; el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el presidente de Obras Sanitarias (Osse), Carlos Katz y el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda; junto a familiares e integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, entre otros participantes.

Al finalizar, las autoridades de Osse procedieron al acto de imposición del nombre “Osvaldo Soriano” a la plaza lindera donde se desarrolló la ceremonia, e “Ing. Cosme Evans” al Centro de Abastecimiento de Agua Tucumán.