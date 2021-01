Lejos quedó la esperanza de lograr una “temporada récord”. Hace unos meses, antes del rebrote de casos de Covid-19, la industria turística se ilusionaba con un verano mejor al anterior en términos de ocupación, dado que muchos argentinos no viajarían al exterior y pasarían sus vacaciones en destinos nacionales.

Sin embargo, las proyecciones no se cumplieron y, como anticiparon recientemente, no se alcanzaron las cifras deseadas. Mar del Plata recibió en la primera quincena de enero 381.000 turistas: representa un 40% menos de arribos respecto del mismo período de 2020, según informó este domingo el Ente Municipal de Turismo (Emtur).

El total de turistas que llegaron a la localidad balnearia en los primeros 15 días del año fueron 381.092 personas, frente a los 642.128 veraneantes que llegaron en la primera quincena del verano pasado.

Mar del Plata incorporó protocolos en las playas para prevenir la propagación del virus. Qué D

El titular del Emtur, Federico Scremin, explicó que se trata de “números provisorios”, en el marco del fin de semana de recambio, y aclaró que “es difícil comparar esta temporada con cualquier otra”, debido a que es “un verano atípico, en medio de la pandemia por el coronavirus”.

En ese sentido, el vocero agregó: “Es muy importante seguir enfocados en los cuidados y en los protocolos, y dar certezas a quienes quieran venir a Mar del Plata. Este es un nuevo comienzo para la actividad turística en la ciudad y vamos a seguir trabajando en los meses que restan para que vuelva a contar con la ocupación y el movimiento de años anteriores”.

”Continuamos trabajando fuertemente en la reactivación y la recuperación del empleo”, dijo Scremin, quien destacó además que “los turistas que eligieron la ciudad tuvieron un promedio de siete días de pernoctación”.

Los turistas que eligieron la ciudad tuvieron un promedio de siete días de pernoctación. Gentileza

Según el número uno de Emtur, en la primera quincena hubo 1.425 servicios de micros de pasajeros hacia “La Feliz”, con un promedio de 95 cada día, mientras que arribaron al Aeropuerto Astor Piazzolla 51 vuelos. En lo que respecta al ferrocarril, la cantidad de servicios diarios fue dos. Cabe aclarar que se anunció una tercera frecuencia a partir de este lunes, 18 de enero.

Hace unos días, el titular de la Cámara de Empresarios hoteleros y Gastronómicos, Eduardo Palena, afirmó que las reservas no superan el 40% comparado a la cifra habitual de otras temporadas. “Enero viene muy flojo. Tenemos un nivel de reservas del 20 o 25% para los días de semana y los fines de semana llega a alcanzar el 40%”, sostuvo.

A su vez, Palena adelantó que, si la situación se mantiene de esta manera, y, en caso de que no reciban ningún tipo de asistencia estatal, es posible que haya hoteles que cierren sus puertas debido a que no pueden enfrentar los gastos. “Hoy, con lo que estamos recaudando, no llegamos a recuperarnos. Si no tenemos un ATP, muchos colegas van a tener que cerrar”, confirmó.

La restricción horaria nocturna en la ciudad aplica de 1 a 6 horas.

Desde el fin de semana pasado, rigue la nueva medida que dispuso el Gobierno Nacional sobre la restricción de circulación entre la una y las seis de la mañana. Durante ese lapso horario, los restaurantes y los bares permanecen cerrados.

La semana pasada, Mar del Plata recibió la segunda partida con 900 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para continuar con la campaña de vacunación contra el coronavirus, destinada en primer lugar, para el personal de salud, informaron desde la Zona Sanitaria VIII.

Como ocurrió el 29 de diciembre, cuando arribó la primera partida, las dosis fueron repartidas de la siguiente manera: 450 fueron al hospital Materno Infantil y el resto al hospital Interzonal General de Agudos.