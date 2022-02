Desde el Frente de Todos aseguraron que el tratamiento de este expediente en sesión dejó en claro la falta de transparencia de parte del Gobierno de Montenegro con respecto al convenio para la colocación de las cámaras. “No pueden explicar en qué beneficia a los vecinos y vecinas un acuerdo con irregularidades y poca recaudación para Mar del Plata”, manifestaron.

Luego de tres horas de debate, concluyó la sesión extraordinaria solicitada por el Frente de Todos en el marco del tratamiento del expediente que avala las fotomultas en la ciudad. “Este convenio está envuelto en un manto de oscuridad: comenzaron con graves irregularidades institucionales con el expediente y sus giros, y siguieron con la instalación de cámaras sin permiso del Concejo Deliberante. Este y otros puntos fueron los que reclamamos hoy a las y los concejales de Montenegro, que no supieron darnos explicaciones, lo que nos llena aún más de dudas”, detalló la presidenta del FDT, Marina Santoro.

“Sin dudas, la colocación sin permiso y el robo de parte del expediente dan cuenta de la falta de transparencia en este proceso, que se vuelve ilegítimo y resulta perjudicial para marplatenses y batanenses. Creemos que ni el exintendente Arroyo se atrevió a tal atropello, con todo lo que eso implica”, agregó la concejala de la oposición.

En ese marco, sostuvo que lo más llamativo es la poca recaudación que prevén con este sistema. “No le conviene a la ciudad, ya que están comprometiendo equipamiento sin una proyección económica de recaudación; no sólo no persiguen fines preventivos o de seguridad vial, sino que son sólo recaudatorios, y además la previsión de estos montos es baja. Por eso, creemos que deben seguir explicando que hay detrás de este negocio”.