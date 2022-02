Cada verano marplatense tiene sus historias de amor, algunas trascienden más que otras y en este caso, el reconocido humorista, Rodrigo Vagoneta protagonizó -junto a su pareja- una de las más emotivas de esta temporada.

En su octavo aniversario de noviazgo, el humorista bajó del escenario para proponerle casamiento con su público como testigo Foto: Rodrigo Vagoneta

La obra “El Show de Rodrigo Vagoneta” tuvo una de sus funciones más emotivas este miércoles, cuando el artista sorprendió a su público y los tomó como testigos de una propuesta de casamiento. Bajó del escenario con un anillo de compromiso en su mano y ante la mirada de todos, se arrodilló frente a su mujer para pedirle matrimonio. La sala del Teatro Olympia estalló en un aplauso.

Ella se llama Jennifer Márquez, es la hija del “Pato” Márquez, un exfutbolista de Racing. Es oriunda de La Pampa pero se había venido a vivir a Mar del Plata y en una temporada de verano, cambió su vida.

En dialogo con Vía País Mar del Plata, Rodrigo Vagoneta recordó cómo nació ese amor en febrero de 2014: “Hace ocho años estaba en la puerta del teatro, pasó una chica y yo le pedí si me podía sacar una foto con ella, nos sacamos la foto, pasó otra vez, la invité al teatro. Al día siguiente volvió, nos quedamos charlando y nos pasamos los whatsapp; pasaron 15 días y no me contestaba. Yo quería que me conteste y no me daba bola, hasta que un día me contestó, fuimos a la playa”, relató.

Y prosiguió: “La invité a la playa y llovía así que fuimos a la virgencita de Lourdes -que si hubiéramos tenido una hija le habríamos puesta Lourdes-. Esa fue nuestra primera salida, así nos fuimos conociendo de a poco y cuando me volví a Buenos Aires, le dije que probemos a ver cómo nos llevamos. Empezamos a convivir y no nos separamos nunca más. Tenemos un hijo hermoso de 6 años”.

Al referirse a Jennifer, Rodrigo afirmó que “es una chica muy buena, muy cariñosa y ella siempre quiso casarse, me decía: ‘¿Nos vamos a casar o no?’ yo le decía que sí y ella me respondía que tenía que hacerle una propuesta formal, insistía con eso y yo le seguía diciendo que sí pero ella quería que le regale los anillos y le diga algo lindo”.

¿Cómo fue conseguir el anillo perfecto en Mar del Plata?

“El otro día estaba en el teatro y ella me dijo: ‘acordate que el miércoles es nuestro aniversario’. Estaba en el escenario esperando a entrar y me pregunté: ¿Y si le regalo los anillos en el final de la obra? Porque ella viene casi todos los días al teatro con el nene. Entonces llamé a un amigo para que me filme con el teléfono, la invité sin decirle nada, compré los anillos como pude -calculé el dedo y fue justo- fui a la casa de los anillos, justo había una chica y le pedí que se lo probara para calcular”, explicó Rodrigo Rodríguez (más conocido como Vagoneta).

Y afirmó: “Se sorprendió y fue muy lindo, la gente, mi público al que yo amo y que viene todos los años a verme fue testigo de esto, entonces fue como darle una formalidad a la situación. Así que estamos muy contentos acá en Mar del Plata”.

Pasaron ocho años: se conocieron en temporada y la propuesta llegó en temporada y con el público como testigo de esta historia desde su inicio.

Una temporada diferente

Rodrigo también habló del contexto de esta temporada teatral. “No es una temporada común, es muy atípica, cuesta mucho que entre la gente por el Covid -nosotros pedimos el pase sanitario- hay gente que no lo tiene o no lo trajo porque se lo olvidó o no se vacunó. Además de los que no quieren entrar por miedo”, dijo.

En ese sentido, enfatizó en que “venimos zafando, yo invertí bastante dinero y ahora lo estoy recuperando gracias a Dios, así que a seguir adelante, con alegría. Esto fue una cosa linda también para desmitificar un poco todas las cosas tristes que están pasando y nos hizo muy bien a los dos. También a mis compañeros de elenco estaban contentos, pasaron un momento distinto, lindo así que salió todo espectacular por suerte”.

“El Show de Rodrigo Vagoneta es un show lindo, para toda la familia con un show de láser que está saliendo divino porque a mí publico trato de darle lo mejor, tenemos teatro negro, con el Juego del Calamar, canciones, chistes, los bailarines hacen un cuadro multimedia donde entran y salen por la pantalla, una banda en vivo (La Marvel) que son unos marplatenses que son unos genios, la rompen y la gente se queda muy contenta de verlos tocar en vivo, con el mago Magic que es un campeón también, hace magia para chicos y a la gente les encanta, estamos muy contentos desde Mar del Plata”, concluyó.