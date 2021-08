A cuatro meses del inicio de la temporada de verano, los artistas comienzan a diagramar sus elencos con las expectativas puestas en la normalización de actividades. La pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en el teatro durante el último receso estival pero el avance de la campaña de vacunación y la baja en la curva de contagios permite pensar en la actividad.

En este contexto, el humorista Rodrigo Rodríguez –mejor conocido como Rodrigo Vagoneta- puso primera y además de anunciar su regreso a los escenarios de Mar del Plata, lanzó una convocatoria a artistas de la ciudad, en una apuesta por el talento local y una oportunidad para los vecinos de “La Felíz” de formar parte de un espectáculo de verano.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Rodrigo Vagoneta explicó que “hace ocho temporadas que hago mi espectáculo en Mar del Plata, primero de la mano de Juan Alzúa Producciones, a quien quiero mucho y estoy muy agradecido. Hace dos temporadas empecé a producirlo a pulmón, a hacerlo yo en el teatro Olimpia”.

“El año pasado, por causa del Covid no lo pude hacer, realmente lo sufrimos un montón, con mi esposa siempre vamos a Mar del Plata pero en 2020 decidimos no ir pero estamos volviendo –si dios quiere- por la baja de casos, con un espectáculo con todos los protocolos, con un elenco bastante reducido pero sí, queremos darle a la gente lo mejor –como todos los años- por eso lanzo una convocatoria para artistas marplatenses que tengan ganas de trabajar a la noche en un espectáculo de humor, sé que hay un montón así que los espero a todos”, explicó.

La convocatoria está abierta para todo tipo de artistas locales que deseen sumarse a un espectáculo de humor: “Si cantás, bailás, actuás o te destacás en alguna disciplina artística y vivís en la ciudad de Mar del Plata envía un video de no más de 1 minuto y medio por whastapp”, anunció Vagoneta a través de sus redes sociales.

Durante la pandemia realizó presentaciones por Zoom @rodrigovagonetashows

En ese sentido destacó que “más adelante lo vamos a hacer en el teatro de manera presencial pero por ahora estamos haciendo una pre-selección por teléfono, mandándonos un video de un minuto y medio más o menos para acercarnos, empezar a conectarnos ya que hoy por hoy las redes tomaron tanto protagonismo en la unión de las personas”.

Las personas interesadas puede enviar su material al whastapp: (011)1551342710 y también pueden comunicarse al Instagram: @rodrigovagonetashows.

“Trabajé toda la temporada haciendo show por zoom, así que quiero conocer a los artistas marplatenses, ya hay una base de unos músicos que son marplatenses y estamos sumando cómicos, cantantes femeninas, bailarinas y bailarines, eso es lo más importante por ahora de la convocatoria, para hacer una preselección, encontrarnos en el teatro dentro de un mes más o menos para trabajar en el teatro Olimpia de Mar del Plata, a las once y media de la noche será el horario que tendremos, si dios quiere”, sostuvo Vagoneta.

El amor de Rodrigo Vagoneta por Mar del Plata y la adaptación al formato virtual para hacer reír

En una extensa entrevista con Vía Mar del Plata, el actor y comediante relató su experiencia en medio de la pandemia de Covi-19, su relación con la ciudad y lo que significó no realizar su obra en el 2020 y readaptarse al streaming.

“Mar del Plata ha sido siempre para mí muy importante, marcó mi vida. Ahí conocí a mi mujer, tengo amigos, tengo toda mi historia en Mar del Plata, íbamos todos los veranos con mi familia, tuvimos departamento ahí, yo me siento súper marplatense, es ‘La Ciudad Felíz’ para mí; yo trabajo todo el año para poder irme dos meses a Mar del Plata que, además de trabajar como todos los que no hacemos turismo, disfrutar de la ciudad, ir a comer, al puerto, ir a La Perla, a la playa, a mí me gusta disfrutar de la ciudad y trabajar a la noche en verano, que tiene unos lugares que yo no puedo creer que sea tan lindo”, expresó Rodrigo.

Su relación con Mar del Plata @rodrigovagonetashows

Y remarcó que “la pandemia la sobrepasé con los shows por zoom, lo pasamos bastante bien dentro de todo trabajando en casa, pero como todo el mundo, con el dolor, con la tristeza pero bueno; ahora estamos en un momento donde, creo, la ciencia está por ganarle a la enfermedad así que estimamos que si llegan las vacunas, dentro de poquito ya podremos estar con mucha más libertad haciendo lo que nos gusta hacer: teatro en vivo con la gente ahí, que es lo que más me gusta hacer a mí. El show por zoom es como la televisión, es lindo y tengo muy buenas devoluciones de parte de la gente, está buenísimo pero no es lo mismo que estar en vivo, mirando a la cara a la gente. Para el día del niño hice un show presencial –que desde hace un año y medio que no hacía- y mirar las caritas de los chicos riendose que estábamos al aire libre, es lo que al artista lo mueve a seguir adelante”.

“Esperamos que este verano se empiece a volver todo a la normalidad y podamos seguir haciendo reír a la gente de todo el país, que es otra de las cosas que tiene Mar del Plata. Además de los marplatenses y de la belleza de la ciudad, en el verano va la gente de todo el país, que no sucede en otros centros turísticos. Por ejemplo en Córdoba hay un 80% de cordobeses, en Mar del Plata cuando pregunto al final del espectáculo de dónde son, me dicen que son de los lugares más escondidos del país, para mí está buenísimo eso y encima como están de vacaciones y contentos, es la ciudad felíz”, concluyó.