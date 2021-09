Tres marplatenses, integrantes del Seleccionado Argentino de Kick Boxing, necesitan ayuda para viajar al Mundial de Egipto que se realizará en octubre y, ante la falta de apoyo, decidieron hacer una caminata desde Mar del Plata hasta Buenos Aires para ser visibilizados.

El Team Costilla MDP, tiene tres integrantes con la oportunidad de participar del Mundial de Kick Boxing (WKF) en El Cairo, Egipto, del 18 al 24 de octubre. Sin posibilidades económicas de afrontarlo y sin la ayuda necesaria, Hernán y Lucas Costilla y Brandon Allamanda, decidieron unir caminando Mar del Plata con Buenos Aires con el objetivo de llegar a la Casa Rosada y pedir ayuda.

Sin embargo, el ciclón extratropical que afectó a toda la región durante los últimos dos días dificultó la hazaña ya que debieron dormir a la vera de la ruta 2 bajo la intensa lluvia y viento, la carpa se les rompió y quedaron a la intemperie en plena autovía. Ante la gravedad de la situación, tomaron la determinación de regresar a la ciudad.

Este viernes, luego de poder regresar a Mar del Plata, Lucas Costilla dialogó con Vía Mar del Plata y expresó su preocupación ya que se despertó con la noticia de que su padre, Hernán, había decidido volver a caminar, pero esta vez solo. Se fue sin su celular y nadie sabe por dónde está: temen por su integridad física y piden ayuda.

Antes de salir de nuevo hacia la ruta, Hernán escribió en sus redes sociales: “Quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos apoyan y decirles que sigo viaje en la ruta no espero nada de nadie solo quiero llegar a casa rosada y que toda Argentina vea lo mal que nos trata la clase política ellos son nuestros representantes no nuestros amos estoy dispuesto a dar mi vida por este objetivo pero no la de mi hijo ni la de mi alumno gracias por la atención .Hernán costilla profe del Team costilla mdp”.

Su hijo también volvió a la autovía 2 con la esperanza de encontrarlo y llegó hasta la localidad de Vivoratá pero no lo vio. “Estaba destruido pero no se rinde fácilmente. Estoy desesperado porque se fue con el corazón en la mano, estaba muy mal y toda su familia teme que le pase algo malo”, expresó Lucas en declaraciones a Vía Mar del Plata.

La familia de Hernán Costilla pide información sobre su paradero: estaba caminando por la ruta 2 hacia Buenos Aires Lucas Costilla

El alumno de Hernán, Brandon Allamanda había escrito antes de iniciar la caminata: “Tuvimos la reunión con el presidente del Emder, Profesor: Andres Maccio nos ofreció su apoyo pero no tienen recursos, por eso partimos rumbo a Casa Rosada en busca de apoyo económico a pie para poder viajar a representar a Argentina en el mundial de kick boxing de octubre en la ciudad del Cairo Egipto la pre inscripciones cierran este fin de semana, ayúdennos por favor con su me gusta y compartiendo la publicaciones mil gracias”.