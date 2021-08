Oriana, una joven marplatense fue atropellada el pasado 25 de julio por un auto cuando iba de acompañante en una moto y pide donaciones en las redes sociales para poder operarse y no perder una de su pierna.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de Rosales y Edison, el conductor del auto se dio a la fuga y desde ese día no puede caminar. Con el correr de las horas una herida en el talón se complicó y necesita ser intervenida quirúrgicamente.

El responsable del siniestro se dio a la fuga Instagram: @orianitas.n

El costo de la intervención quirúrgica es de 80 mil pesos y se inició una campaña para ayudarla.

A través de su cuenta de Instagram, la joven relató: “Mis lesiones fueron casi todas leves, exceptuando una, que es la más grave, en el talón. Se me desprendió en talón casi por completo, cortando vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y dejando el hueso expuesto”.

“Como no tengo obra social, Me ingresaron a la guardia de emergencia del Hospital Regional (HIGA) donde procedieron a lavar la herida y luego la cosieron con la esperanza de que esa especie de ‘tapa’ que se había formado en el talón, volviera a regenerarse. Pensé que iba a ser una herida sencilla, que solo me llevaría unos días de recuperación y paciencia, pero resultó ser todo lo contrario, con la posibilidad de hasta, en el peor de los casos, perder el pie”, aseguró.

El posteo estuvo acompañado por imágenes de la herida en el talón y el riesgo que tiene de perder el pie. “El colgajo que harían tiene posibilidades de ser rechazado por el cuerpo, lo que traería más complicaciones”, afirmó.

El responsable del siniestro se dio a la fuga Instagram: @orianitas.n

Oriana y sus seres queridos piden donaciones para poder operarse en una institución privada. Al momento juntaron casi 60 mil pesos pero necesita más dinero.

El que quiera donar lo puede hacer en esta cuenta:

CBU:0170235640000003605040

Alias: CAMA.CORTE.SIGNO

Caja de ahorro BBVA