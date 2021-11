Feli de la Garma, una mujer que se convirtió en influencer y saltará desde las redes a las tablas para debutar en un unipersonal que realizará en Mar del Plata durante la próxima temporada de verano.

“Es mi primera temporada en Mar del Plata, donde viví desde chica, por lo que tengo una emoción que no puedo creer, es un sueño que se está haciendo realidad”. La alegría y desenfado que brinda a través de las redes sociales Feli de la Garma, le abrieron el camino para llegar a la costa y hacerlo en las grandes marquesinas.

Tras dos años frenéticos, donde la pandemia, el zoom, el instagram y el facebook fueron sus mejores aliados y los de su público, la actriz e influencer llegará en enero a la sala Melany de San Luis 1752 con “Mi vida soñada…soñé para el orto” unipersonal con el que estos últimos meses la rompió en Capital Federal.

Cumplirá uno de sus deseos actorales en enero, mientras sigue triunfando en redes y suma seguidores en Youtube con su serie sobre el lado B de las redes.

“Pasé la pandemia entre tablas, redes y familia, pero muy contenta porque superó todas mis expectativas la obra. No pensé que iba a funcionar tan bien. Arranqué en un teatro con 80 butacas disponibles, el Gargantúa, y ahora estamos en el doble” confiesa al tiempo que cuenta que se trata de “un show unipersonal que pasa por distintos momentos de una señora, que soy yo, una mujer común y se llama “Mi vida soñada…soñé para el orto” y siempre va teniendo modificaciones, lo voy aggiornando”.

Criada en el barrio de Playa Grande y con su madre y tres de sus hermanos viviendo en Mardel, se prepara para un verano diferente, que también la tendrá con una función programada en Pinamar y en otros puntos de la costa.

Pero Feli no para y no paró en todo este tiempo de pandemia: “Me la pasé haciendo zoom, con eso mantuve el contacto con mis seguidores y me conoció más gente porque fui la única que hizo animaciones por zoom, cumpleaños, despedidas de solteras, para maestras, madres solas, lo que fuera, todo muy divertido. Fue muy bueno para mí y me mantuve muy ocupada y creo que fue un oasis mi humor, siempre me lo agradecen, muchos pasaban por mi cuenta todo los días para reírse un ratito. Trabajé muchísimo para que así fuera, que encontraran cosas nuevas”.

El camino recorrido por Feli ya llega unos cuantos años, desde 2016 “pero sí fue frenético en estos últimos dos, que crecí muchísimo, sobre todo cuando puse la obra a funcionar. Es un crecimiento estable y muy bueno. No tengo tantos seguidores como otros influencers pero mi cuenta es distinta porque soy actriz e influencer entonces la gente que me sigue se queda, se hace fans, me acompañan”. De hecho lanzó una serie web en youtube llamada “Trucha”, la primera creada, actuada y dirigida por mujeres, donde participan influencers femeninas, sobre el lado oculto del éxito en las redes sociales y también “Chiques”, con seis capítulos que no dejan de ganar views y carcajadas.