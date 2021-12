“La situación vial de Mar del Plata no se arregla con conferencias de prensa del intendente”, manifestó el edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, al referirse al supuesto ‘programa integral de seguridad vial’ presentado por el intendente, Guillermo Montenegro. “Hoy van a hacer otra conferencia, pero todos estos anuncios quedan en la nada porque el vecino y la vecina padecen todos los días nuevos hechos de tránsito que muestran que no hay gestión. Esto se nota porque muchos de los accidentes son causados por conductores que no hubieran pasado los controles de alcoholemia de haber existido”, agregó.

“Desde nuestro espacio hemos hecho presentaciones y el último 1 de diciembre solicitamos conocer la cantidad de alcoholímetros con los que cuenta el Municipio, el número que prevé incorporar para la temporada estival, y cuántos agentes de tránsito serán designados para esa tarea. Vamos a pedir informes sobre las nuevas promesas del Ejecutivo porque no vamos a permitir que este tema pase desapercibido desde el Concejo”, remarcó el concejal del Frente de Todos.

En ese sentido, Amalfitano enfatizó que “si estas promesas no tienen de fondo la voluntad política de controlar, no sirven. Es necesario que Montenegro nos diga cómo piensan encarar el problema para darle respuestas reales a las y los marplatenses y batanenses, en especial con la llegada de la temporada”.