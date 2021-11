Desde este martes, quienes quieran conocer la Fragata Libertad pueden hacerlo. Las autoridades de la Base Naval confirmaron que abrirán las puertas del buque escuela, al menos hasta el viernes, antes de su partida a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca.

Según informaron autoridades de la Armada, desde este martes y por orden de llegada los curiosos podrán pasar a conocer la embarcación que este lunes terminó con su 49° viaje de instrucción con 27 oficiales, 59 guardiamarinas en comisión y 174 suboficiales a bordo.

Como suele suceder, la Fragata Libertad es un atractivo más de Mar del Plata pero por la pandemia no podía ser visitada desde 2019. No obstante, y pese a que no estaba previsto, desde la Base Naval anunciaron que quienes estén interesados en disfrutar de este paseo podrán hacerlo hasta el viernes en el horario de 15 a 18. El ingreso de los peatones está previsto por el Puesto N°7 de la Base Naval. Y para hacerlo, además, deberá utilizarse el barbijo de forma obligatoria.

La Fragata Libertad había zarpado de Buenos Aires el 31 de julio. Desde ese momento, recorrió casi 15 mil millas náuticas en las que pasó por distintos puertos del litoral marítimo nacional y de Chile, Perú y Uruguay hasta finalizar con ese viaje este lunes en Mar del Plata.

Cabe mencionar que desde la Base Naval, el ministro de Defensa Jorge Taiana adelantó que la Fragata volverá a Mar del Plata en marzo, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia de Brasil, contexto en el que el buque llevará adelante una travesía desde Río de Janeiro hasta el estrecho de Magallanes.