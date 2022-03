Este martes se conmemora un nuevo Día de la Mujer y en General Pueyrredon se volverá a reclamar por el incumplimiento del Cupo Laboral Trans.

Valeria Crespo, abogada e integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata y el Movimiento de Mujeres y Diversidad, confirmó a Vía País Mar del Plata que este martes “convocamos a un paro y a las 16 hs estaremos en Luro y Mitre con una radio abierta, intervención artística y 18 hs marcha”.

Respecto de este 8M, Valeria afirmó: “Para nosotras y nosotres cada 8 de marzo es un día de conmemoración, visibilización y lucha. Donde conmemoramos la lucha de todas las mujeres y disdencias trabajadoras por la igualdad y ampliación de derechos. Y es un día de lucha donde visibilizamos las desigualdades que existen”.

Además destacó que “la lucha sigue siendo la misma, aunque hace un par de años hay una mayor visbilización, atento las grandes marchas y reclamos. Antes, también estábamos en las calles reclamando, pero éramos muy pocas personas en comparación a la masividad que hoy tienen estas jornadas, lo cual celebramos. También se están impulsando otras políticas públicas, en los medios se habla más de esta temática y la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad permite el diseño de programas y políticas que vienen a intentar dar respuesta a los reclamos que venimos haciendo”.

¿Qué se logró en los últimos años y que falta aún por conseguir?

. – “Creo que un logro fue poner en la agenda política los reclamos que tenemos, pero aún falta mucho camino por andar. Las desigualdades siguen existiendo y el objetivo es erradicarlas. Para poner ejemplos, las mujeres y disidencias sufrimos los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Conforme datos del INDEC las mujeres tienen una tasa de desempleo de un 50% mayor a la de los varones. El grupo más afectado por el desempleo es Mujeres de 14 a 29 años, una de cada cuatro mujeres que buscan trabajo, no lo consiguen. La brecha salarial es del 27 %, es decir las mujeres y disidencias ganamos un 27% menos que los varones. A todo esto, se suma que las mujeres realizamos en gran mayoría las tareas de cuidado no remunerados, por eso reclamamos que las tareas de cuidado deben considerarse como una cuestión social y no como un mandato que recae sobre las mujeres y disidencias”.

Uno de los ejes que vienen reclamando desde hace mucho tiempo es el cumplimiento de la Ordenanza de cupo laboral trans en la Municipalidad de General Pueyrredon, una normativa que ya fue aprobada pero que en la práctica sigue siendo inexistente.

“En Mar del Plata actualmente no se está cumplimentando con el cupo laboral travesti trans, por eso una de las consignas que llevamos este 8 de marzo desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata-Batán es la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ordenanza N°23237 de cupo para personas travesti trans en el municipio de General Pueyrredon”, manifestó la abogada.

Al tiempo que remarcó: “la brecha salarial es del 27 %, y a esto se suma el llamado ‘techo de cristal’ que son los obstáculos y/o impedimentos que tenemos las mujeres y disidencias para acceder a determinados puestos de trabajos o a estar en lugares de toma de decisiones”.

Por último sostuvo que “Nosotras activamos políticamente así que trabajamos para que estos reclamos estén en las agendas políticas”.